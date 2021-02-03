В Киеве проходят протесты под Верховной Радой и Кабмином, полиция предупредила об ограничении движения

В связи с акциями протеста под зданиями Верховной Рады и Кабинетом Министров Украины возможны ограничения движения по отдельным центральным улицам столицы, сообщили в Министерстве внутренних дел.

В центре Киева 3 февраля запланированы акции протеста под зданиями Верховной Рады и Кабинета Министров Украины, возможно ограничение дорожного движения в центре столицы, предупредили в Министерстве внутренних дел.

На дежурство заступили работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники. Они будут обеспечивать общественную безопасность и порядок во время проведения запланированных акций, добавили в МВД.

Киевская полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале.

Ограничение движения возможно по отдельным центральным улицам Киева. Автомобилистов просят заблаговременно планировать маршруты движения с учетом вышеупомянутой информации и ухудшения погодных условий.

Полиция призвала организаторов и участников акции соблюдать действующее законодательство, карантинные ограничения и не нарушать порядок.