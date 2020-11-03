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Полицейские в Киеве усилили охрану правительственного квартала

Организаторы акций будут использовать автомобили, поэтому в центре Киева могут ограничить дорожное движение.

Полиция предупредила об акциях под зданием Верховной Рады
Полиция предупредила об акциях под зданием Верховной Рады
Фото: depositphotos.com

Подразделения киевской полиции и Национальной гвардии усилили охрану правительственного квартала Киева в связи с запланированными массовыми акциями, в том числе под зданием Верховной Рады Украины. Об этом рассказали в пресс-центре столичной полиции 3 ноября.

"Чтобы не допустить каких-либо правонарушений, правоохранители, в том числе и кинологи, взрывотехники и полиция диалога, усилили меры безопасности на локациях проведения мероприятий", – приводятся подробности в сообщении.

Организаторы мероприятий предупредили, что будут использовать автомобили. Поэтому возможно ограничение дорожного движения на отдельных улицах в центре Киева.

В полиции рассказали, что утром возле Верховной Рады одному из участников акции стало плохо. Правоохранители оказали мужчине первую медицинскую помощь и вызвали врачей.

Полиция призвала организаторов и участников акции соблюдать закон, требования карантина и не нарушать общественный порядок.

Организация "Авто Евро Сила" анонсировала 3 ноября в Facebook акцию под стенами Верховной Рады владельцев автомобилей на еврономерах. Участники требуют от властей упроcтить налогообложение на растаможивание автомобилей. 

https://www.facebook.com/AESUkraine/posts/1118435738576815

https://www.facebook.com/AESUkraine/posts/1118430795243976

Владельцы "евроблях" ранее требовали принять на законопроект №3704, который предусматривает освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость "операций по ввозу на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта транспортных средств личного пользования" для участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, а также награжденных государственными наградами Украины.

Теги: Верховная Рада, полиция, правительство, кинологи, акции протеста
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