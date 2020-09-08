Полиция Киева разыскивает свидетелей избиения Балуха

Поисковые и следственные действия по факту нападения на бывшего российского политзаключенного Владимира Балуха продолжаются, сообщили в полиции Киева.

Полицейские разыскивают свидетелей нападения на бывшего российского политзаключенного, 49-летнего Владимира Балуха. Об этом 8 сентября сообщили в пресс-службе полиции Киева на своей странице в Facebook.

"В рамках досудебного расследования правоохранители установили, что потерпевший Балух накануне в компании 10–15 человек отдыхал в одном из заведений на территории киевского парка культуры и отдыха "Гидропарк". В последний раз его видели около полуночи", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что ранее установили несколько свидетелей и нашли сумку потерпевшего с его личными вещами, из которой предварительно ничего не пропало.

По факту избиения Балуха начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

"Поисковые и следственные действия продолжаются. Вместе с тем, полицейские призывают граждан, которые были в компании с Балухом, и лиц, имеющих полезную для следствия информацию, обратиться в Днепровское управление полиции", – сообщили в ведомстве.

О том, что Балуха избили, сообщил в Facebook украинский режиссер, бывший политузник Кремля Олег Сенцов. Позже он добавил, что у Балуха сломаны рука и ключица, но угрозы жизни нет.

Фермер Балух был задержан в аннексированном Крыму после обыска в декабре 2016 года. Как утверждали в ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки.