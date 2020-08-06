В Киеве произошла стрельба, один человек ранен – полиция

В Киеве между посетителем развлекательного заведения и охранником возник конфликт из-за якобы кражи. Мужчина достал пистолет и выстрелил в охранника, сообщили в полиции Киева.

В Киеве на территории Гидропарка случилась стрельба, один мужчина получил ранение. Об том 6 августа сообщает пресс-служба полиции Киева.

Работники полиции установили, что между посетителем развлекательного заведения и охранником возник конфликт из-за якобы кражи. В ходе спора, который продолжился на улице, посетитель достал пистолет, несколько раз выстрелил в охранника и скрылся на своем автомобиле в неизвестном направлении. 27-летнего пострадавшего госпитализировали и прооперировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Полицейские установили местонахождение автомобиля и задержали правонарушителя. Им оказался 36-летний гражданин другого государства, он задержан.

Полиция сообщила ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Злоумышленнику грозит до семи лет тюремного заключения.