Стрельба в Броварах. Суд оставил под стражей одного из задержанных

Постановление следственного судьи Броварского горрайонного суда Киевской области от 31 мая 2020 года оставлено без изменений, сообщили в Киевском апелляционном суде.

Киевский апелляционный суд оставил под стражей одного из фигурантов дела о стрельбе в Броварах Киевской области. Об этом 7 июля сообщили в пресс-службе суда.

Решение было принято коллегией судей во время заседания 8 июля, сообщается в релизе.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Броварского горрайонного суда Киевской области от 31 мая 2020 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты – без удовлетворения", – заявили в суде.

Таким образом суд отклонил апелляцию стороны защиты на решение Броварского горрайонного суда, который взял под стражу подозреваемого до 27 июля.

Мужчину подозревают в совершении преступления по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Утром 29 мая в одном из жилых кварталов Броваров Киевской области произошла перестрелка. В результате инцидента ранения получили три человека. Во время стрельбы одна из пуль попала в окно жилого дома.

В полиции сообщили, что перестрелка в Броварах произошла из-за конфликта между компаниями "Союзавто" и "Евроавтоальянс", которые не смогли поделить пассажиропоток.

"Между Броварами и Киевом ежедневно курсирует ряд маршрутных такси. Стоимость билета – в среднем 14 грн. Это 600 тыс. грн заработка в день, а за год – около 220 млн грн. Этот рынок пассажирских перевозок делят между собой две группы: часть перевозок легальна, часть, которую осуществляют оба перевозчика, – нет", – рассказывал глава МВД Арсен Аваков.

Министерство внутренних дел аннулировало лицензии охранным фирмам, чьи работники участвовали в перестрелке в Броварах.