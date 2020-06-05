МВД Украины аннулировало лицензии охранным фирмам, чьи работники участвовали в перестрелке в Броварах

В перестрелке в Броварах Киевской области принимали участие сотрудники нескольких охранных фирм. Министерство внутренних дел аннулировало лицензии четырем таким фирмам.

Министерство внутренних дел Украины аннулировало лицензии охранным фирмам, чьи работники участвовали в массовой перестрелке в Броварах. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В частности, приказами министерства полностью аннулированы лицензии на осуществление охранной деятельности фирм "Профохорона", "Охранная группа "Киев-центр", "ДВ-Секьюрити", "Охранная группа "Форт-3".

Замминистра внутренних дел Сергей Гончаров добавил, что лица, имеющие отношение к указанным охранным фирмам, неоднократно привлекались к участию в массовых мероприятиях, где применялись незаконные действия.

Утром 29 мая в одном из жилых кварталов Броваров Киевской области произошла перестрелка. В результате инцидента ранения получили три человека. Во время стрельбы одна из пуль попала в окно жилого дома.

В полиции сообщили, что перестрелка в Броварах произошла из-за конфликта между компаниями "Союзавто" и "Евроавтоальянс", которые не смогли поделить пассажиропоток.

"Между Броварами и Киевом ежедневно курсирует ряд маршрутных такси. Стоимость билета – в среднем 14 грн. Это 600 тыс. грн заработка в день, а за год – около 220 млн грн. Этот рынок пассажирских перевозок делят между собой две группы: часть перевозок легальна, часть, которую осуществляют оба перевозчика, – нет", – рассказывал Аваков.