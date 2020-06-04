Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

У фигурантов дела о стрельбе в Броварах провели обыски – МВД

В ходе обыска у фигурантов дела о перестрелке в Броварах Киевской области правоохранители нашли в том числе оружие, отметили в Министерстве внутренних дел Украины.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Были найдены боеприпасы и оружие
Были найдены боеприпасы и оружие
Фото: mvs.gov.ua

4 июня были проведены санкционированные обыски у фигурантов дела о перестрелке в Броварах Киевской области 29 мая. Об этом проинформировало Министерство внутренних дел Украины.

Следственные действия проводились "в местах возможного нахождения соорганизатора и членов вооруженного конфликта в Броварах".

"По их результатам были изъяты ружья, карабины, пистолеты, ножи, амуниция для личной защиты, вещи, в которые, вероятно, были одеты лица во время перестрелки, черновые записи", – говорится в сообщении МВД.

В ведомстве отметили, что правоохранители продолжают мероприятия по задержанию всех участников перестрелки в Броварах.

Сообщение о стрельбе на одной из улиц Броваров поступило 29 мая в 7.15. По данному факту полиция сначала открыла уголовное производство по статье о хулиганстве.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что в результате перестрелки ранения получили три человека.

Глава МВД Арсен Аваков назвал перестрелку в Броварах "отголоском коррупционных схем". По его информации, участников конфликта нанимали за 800 грн в день.

Мэр Броваров Игорь Сапожко обвинил в произошедшем власти Киевской области. По его словам, ситуация связана с рынком пассажирских перевозок.

Полиция утверждает, что перестрелка в Броварах произошла из-за конфликта между компаниями "Союзавто" и "Евроавтоальянс", которые не смогли поделить пассажиропоток.

Дело о стрельбе в Броварах расследуется по ст. 257 (бандитизм), ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами), ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Несколько десятков фигурантов дела были задержаны, большинство из них суд отправил под арест без альтернативы залога.

Теги: МВД, оружие, полиция, боеприпасы, обыски, перестрелка в Броварах
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Просто мне идет". Спустя две недели после Дня вышиванки Дикусар обнародовал селфи в вышиванке
"Просто мне идет". Спустя две недели после Дня вышиванки Дикусар обнародовал селфи в вышиванке
Сильверстоун призналась, что принимает ванну с девятилетним сыном
Сильверстоун призналась, что принимает ванну с девятилетним сыном
Поклонники обвинили Уотсон в нарушении правил антирасистской акции
Поклонники обвинили Уотсон в нарушении правил антирасистской акции
"Революция уродов против уродов". Богомолов высказался на фоне протестов в США
"Революция уродов против уродов". Богомолов высказался на фоне протестов в США
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS