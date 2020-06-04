У фигурантов дела о стрельбе в Броварах провели обыски – МВД

В ходе обыска у фигурантов дела о перестрелке в Броварах Киевской области правоохранители нашли в том числе оружие, отметили в Министерстве внутренних дел Украины.

Были найдены боеприпасы и оружие Фото: mvs.gov.ua

4 июня были проведены санкционированные обыски у фигурантов дела о перестрелке в Броварах Киевской области 29 мая. Об этом проинформировало Министерство внутренних дел Украины.

Следственные действия проводились "в местах возможного нахождения соорганизатора и членов вооруженного конфликта в Броварах".

"По их результатам были изъяты ружья, карабины, пистолеты, ножи, амуниция для личной защиты, вещи, в которые, вероятно, были одеты лица во время перестрелки, черновые записи", – говорится в сообщении МВД.

В ведомстве отметили, что правоохранители продолжают мероприятия по задержанию всех участников перестрелки в Броварах.

Сообщение о стрельбе на одной из улиц Броваров поступило 29 мая в 7.15. По данному факту полиция сначала открыла уголовное производство по статье о хулиганстве.



Заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что в результате перестрелки ранения получили три человека.



Глава МВД Арсен Аваков назвал перестрелку в Броварах "отголоском коррупционных схем". По его информации, участников конфликта нанимали за 800 грн в день.



Мэр Броваров Игорь Сапожко обвинил в произошедшем власти Киевской области. По его словам, ситуация связана с рынком пассажирских перевозок.



Полиция утверждает, что перестрелка в Броварах произошла из-за конфликта между компаниями "Союзавто" и "Евроавтоальянс", которые не смогли поделить пассажиропоток.

Дело о стрельбе в Броварах расследуется по ст. 257 (бандитизм), ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами), ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Несколько десятков фигурантов дела были задержаны, большинство из них суд отправил под арест без альтернативы залога.