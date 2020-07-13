Стрельба в центре Киева. Из Украины депортируют восемь иностранцев

Решение о депортации иностранных граждан, причастных к драке в Киеве, было принято Кабинетом Министров Украины, сообщает Офис президента.

Из Украины депортируют восемь иностранцев, причастных к массовой драке со стрельбой в центре Киева. Об этом 13 июля на совещании доложили президенту страны Владимиру Зеленскому, сообщает сайт главы государства.

"Правительство приняло решение о депортации восьми иностранцев, которые на прошлой неделе устроили стрельбу в центре Киева", – говорится в сообщении.

Утром 4 июля на территории летней площадки вблизи торгового центра на улице Бассейной произошла драка со стрельбой. Конфликт возник между двумя компаниями. В результате инцидента одна из участниц получила касательное ранение ноги, еще двое – ножевые ранения.

Полиция задержала 10 участников драки. Следственный отдел Печерского управления полиции открыл уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.