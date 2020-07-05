В США произошла стрельба в ночном клубе. Двое человек погибли, еще восемь ранены

В Соединенных Штатах произошла стрельба в ночном клубе Южной Каролины, двое человек погибли, еще восемь ранены . Об этом сообщает Associated Press.
Инцидент произошел в клубе, находящемся в округе Гринвилл.
По словам шерифа округа, о стрельбе стало известно после того, как люди начали выбегать из ночного клуба.
Изначально сообщалось, что количество раненых во время стрельбы составило 12 человек. Четырех из них направили в больницу в критическом состоянии. Однако в следующем обращении шерифа число жертв было уточнено.
По данным издания, в клубе проходил концерт.