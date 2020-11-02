В центре Киева мужчина грозил взорвать ресторан, его задержали

По предварительной информации, у мужчины, который сегодня грозил взорвать ресторан на бульваре Леси Украинки в Киеве, не обнаружили никаких взрывных устройств, сообщили в столичной полиции.

Инцидент произошел в одном из ресторанов по бульвару Леси Украинки Фото: wikipedia.org

Сегодня полиция Киева задержала мужчину, который зашел в одно из заведений общественного питания на бульваре Леси Украинки и угрожал взрывом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В Печерское управление полиции поступило сообщение о том, что неизвестный зашел в ресторан на бульваре Леси Украинки и начал угрожать персоналу, что подорвет заведение. На место происшествия немедленно выехали экипажи патрульных, следственно-оперативная группа районного управления полиции, взрывотехники и кинологи", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, у мужчины не обнаружили никаких взрывных устройств, однако правоохранители продолжают тщательную проверку помещения и прилегающей территории.

В полиции сообщили, что злоумышленник – уроженец Ивано-Франковской области 1987 года рождения. Сейчас с ним на месте общаются правоохранители.

После проверки будет дана правовая квалификация этому событию.