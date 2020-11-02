В Мукачево полицейский, дежуривший в теризбиркоме, выстрелил себе в голову

29-летний сотрудник Мукачевского отдела полиции Закарпатской области во время дежурства в территориальной избирательной комиссии нанес себе огнестрельное ранение. Правоохранителя прооперировали, сообщили в Нацполиции Украины.

1 ноября около 5.00 в Мукачево Закарпатской области во время суточного дежурства полицейский местного отдела полиции выстрелил в себя. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

Правоохранитель дежурил в теризбиркоме в Мукачево, отмечено в сообщении.

"Раненого госпитализировали в медучреждение, его прооперировали, жизни полицейского угрозы нет", – уточнили в пресс-службе.

В полиции начали служебную проверку по факту происшествия.

По информации сайта Mukachevo.net, полицейский выстрелил себе в подбородок, пуля прошла на вылет в районе носа.

Состояние мужчины тяжелое, но стабильное, сообщает сайт.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.