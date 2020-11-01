19-летний сын Королевской стал депутатом Краматорского горсовета

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" получила больше всего мандатов в Краматорском горсовете. Среди прошедших в совет оказался и сын нардепа Натальи Королевской Ростислав Солод.

Солод (справа) вместе с еще 14 представителями ОПЗЖ попал в Краматорский горсовет Фото: Rostislav Solod / Facebook

19-летний сын нардепов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Натальи Королевской и Юрия Солода Ростислав Солод стал депутатом от этой политсилы в Краматорском городском совете. Об этом 30 октября пишет местное издание Kramatorsk Post.

30 октября городская территориальная комиссия утвердила постановление по результатам выборов в горсовет. Партия ОПЗЖ получила больше всего мандатов, в совет прошли 14 ее депутатов.

Также в горсовет попадут кандидаты от политсил "Команда Максима Ефимова" (12), Партия мира и развития (5), "Европейская солидарность" (4), "Слуга народа" (4) и Партия Шария (3).