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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Одессе из машины правоохранителей сбежал осужденный – полиция

По данным полиции, сбежавший из-под стражи в Одессе Олег Кочетков был осужден за кражу с проникновением в помещение.

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У сбежавшего была сумка с вещами
У сбежавшего была сумка с вещами
Фото: od.npu.gov.ua

1 ноября в Одессе из автомобиля правоохранителей сбежал осужденный Олег Кочетков. Об этом 2 ноября проинформировала полиция Одесской области.

"Разыскивается Кочетков Олег Николаевич, 1982 года рождения, который 1 ноября в 21.13 совершил побег из служебного автомобиля в переулке Семафорный. С целью установления места нахождения осужденного за кражу, совмещенную с проникновением в помещение, в действие введен оперативный план "Сирена", – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, рост сбежавшего – 175 см, он имеет худощавое телосложение, темные жидкие короткие волосы.

"Был одет в темно-синюю майку с бело-красной полосой на груди, черную куртку, темные брюки, при себе имел сумку с вещами", – рассказали в полиции.

Теги: Одесса, полиция, заключенные, кража, побег, автомобиль
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