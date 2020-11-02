В Ивано-Франковске стреляли в прохожих, пострадали три человека – полиция

По данным полиции, когда в Ивано-Франковске мужчина открыл стрельбу по прохожим, один из них начал отстреливаться.

Вечером 1 ноября на улице Пулюя в Ивано-Франковске произошла стрельба, в которой пострадали три человека. Об этом проинформировала в Facebook полиция Ивано-Франковской области.

"Неизвестный устроил стрельбу и ранил двух мужчин. У одного из раненых оказался травматический пистолет, из которого он сделал несколько выстрелов в нападавшего. (...) Три человека с травмами госпитализированы в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что патрульные "задержали всех участников инцидента на месте".

Местное издание "Галка" выяснило, что инцидент на Пулюя попал в поле зрения правоохранителей, когда они отрабатывали территорию после ранения из пистолета женщины на прилегающей улице Карпатской.