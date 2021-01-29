Министр по делам ветеранов заявила, что готова взять на поруки ветерана Фортуну, которую арестовали из-за сходства с конвоиром "ДНР"

Ветерана Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Викторию Котеленец (позывной Фортуна) арестовали 19 января. Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина отметила, что готова взять ее на поруки.

Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина готова взять на поруки ветерана Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Викторию Котеленец (позывной Фортуна). Об этом сообщила пресс-служба министерства в Facebook 28 января.

"Я готова лично взять на поруки Викторию Котеленец", – заявила министр.

В пресс-службе отметили, что с начала российской вооруженной агрессии растет количество случаев, когда украинские военные "попадают в острые ситуации и нуждаются в адвокатуре", но в государстве "явно не хватает системных механизмов, ориентированных на категорию лиц, которые защитили Украину и имеют в сердце повышенное чувство справедливости и достоинства".

"Сейчас в таких случаях, кроме общественного давления и применения такой гуманной меры пресечения, как поручительство в суде, другие действенные механизмы в государстве до сих пор, к сожалению, не введены. Фактически общественный механизм есть, а правового нет. И это создает большой пробел в возможности принятия достойного решения. Именно поэтому мы подчеркиваем чрезвычайную актуальность нашей инициативы по созданию института ветеранского омбудсмена. Защита защитников и защитниц Украины – это бесспорный, базовый принцип европейского государства", – заявила Лапутина.

Котеленец 31 год. В 2015–2016 годах она воевала на Донбассе в рядах ДУК "Правый сектор" и "Украинской добровольческой армии". У нее двое детей (одному – 11 лет, другому – один год и четыре месяца).

Котеленец арестовали 19 января в Киеве, в тот же день в ее квартире в Донецкой области провели обыск. Следствие считает, что она конвоировала так называемый парад пленных, который оккупанты устроили в Донецке 24 августа 2014 года. В качестве доказательства предъявляют фото светловолосой женщины рядом с украинскими пленниками. Сейчас Фортуна находится в Лукьяновском СИЗО.

Адвокат Котеленец Виталий Цокур заявил, что в день проведения "парада" Котеленец находилась в Свердловской области РФ. Он отметил, что ее подозревают в создании военизированного формирования и жестоком обращении с пленными.

24 августа 2014 года 50 военнопленных выстроили в походную колонну и в сопровождении вооруженных винтовками лиц заставили двигаться по центральной улице оккупированного Донецка. При этом во время движения колонны военнопленные подвергались оскорблениям и побоям. Как заявили в Офисе генпрокурора, проведение подобных мероприятий нарушает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года, которая определяет гуманное обращение с ними, гарантирует их защиту. Прокуроры Офиса генерального прокурора в начале 2020 года сообщили о подозрении в жестоком обращении с военнопленными четырем боевикам "ДНР", которые, по версии следствия, принимали участие в проведении "парада".