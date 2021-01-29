Министр по делам ветеранов заявила, что готова взять на поруки ветерана Фортуну, которую арестовали из-за сходства с конвоиром "ДНР"

Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина готова взять на поруки ветерана Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Викторию Котеленец (позывной Фортуна). Об этом сообщила пресс-служба министерства в Facebook 28 января.
"Я готова лично взять на поруки Викторию Котеленец", – заявила министр.
В пресс-службе отметили, что с начала российской вооруженной агрессии растет количество случаев, когда украинские военные "попадают в острые ситуации и нуждаются в адвокатуре", но в государстве "явно не хватает системных механизмов, ориентированных на категорию лиц, которые защитили Украину и имеют в сердце повышенное чувство справедливости и достоинства".
"Сейчас в таких случаях, кроме общественного давления и применения такой гуманной меры пресечения, как поручительство в суде, другие действенные механизмы в государстве до сих пор, к сожалению, не введены. Фактически общественный механизм есть, а правового нет. И это создает большой пробел в возможности принятия достойного решения. Именно поэтому мы подчеркиваем чрезвычайную актуальность нашей инициативы по созданию института ветеранского омбудсмена. Защита защитников и защитниц Украины – это бесспорный, базовый принцип европейского государства", – заявила Лапутина.
Котеленец 31 год. В 2015–2016 годах она воевала на Донбассе в рядах ДУК "Правый сектор" и "Украинской добровольческой армии". У нее двое детей (одному – 11 лет, другому – один год и четыре месяца).
Котеленец арестовали 19 января в Киеве, в тот же день в ее квартире в Донецкой области провели обыск. Следствие считает, что она конвоировала так называемый парад пленных, который оккупанты устроили в Донецке 24 августа 2014 года. В качестве доказательства предъявляют фото светловолосой женщины рядом с украинскими пленниками. Сейчас Фортуна находится в Лукьяновском СИЗО.
Адвокат Котеленец Виталий Цокур заявил, что в день проведения "парада" Котеленец находилась в Свердловской области РФ. Он отметил, что ее подозревают в создании военизированного формирования и жестоком обращении с пленными.
24 августа 2014 года 50 военнопленных выстроили в походную колонну и в сопровождении вооруженных винтовками лиц заставили двигаться по центральной улице оккупированного Донецка. При этом во время движения колонны военнопленные подвергались оскорблениям и побоям. Как заявили в Офисе генпрокурора, проведение подобных мероприятий нарушает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года, которая определяет гуманное обращение с ними, гарантирует их защиту. Прокуроры Офиса генерального прокурора в начале 2020 года сообщили о подозрении в жестоком обращении с военнопленными четырем боевикам "ДНР", которые, по версии следствия, принимали участие в проведении "парада".