ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Министр по делам ветеранов заявила, что готова взять на поруки ветерана Фортуну, которую арестовали из-за сходства с конвоиром "ДНР"

Ветерана Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Викторию Котеленец (позывной Фортуна) арестовали 19 января. Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина отметила, что готова взять ее на поруки.

Лапутина: Мы подчеркиваем чрезвычайную актуальность нашей инициативы по созданию института ветеранского омбудсмена
Лапутина: Мы подчеркиваем чрезвычайную актуальность нашей инициативы по созданию института ветеранского омбудсмена
Фото: mva.gov.ua

Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина готова взять на поруки ветерана Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Викторию Котеленец (позывной Фортуна). Об этом сообщила пресс-служба министерства в Facebook 28 января.

"Я готова лично взять на поруки Викторию Котеленец", – заявила министр.

В пресс-службе отметили, что с начала российской вооруженной агрессии растет количество случаев, когда украинские военные "попадают в острые ситуации и нуждаются в адвокатуре", но в государстве "явно не хватает системных механизмов, ориентированных на категорию лиц, которые защитили Украину и имеют в сердце повышенное чувство справедливости и достоинства".

"Сейчас в таких случаях, кроме общественного давления и применения такой гуманной меры пресечения, как поручительство в суде, другие действенные механизмы в государстве до сих пор, к сожалению, не введены. Фактически общественный механизм есть, а правового нет. И это создает большой пробел в возможности принятия достойного решения. Именно поэтому мы подчеркиваем чрезвычайную актуальность нашей инициативы по созданию института ветеранского омбудсмена. Защита защитников и защитниц Украины – это бесспорный, базовый принцип европейского государства", – заявила Лапутина.

https://www.facebook.com/mva.gov.ua/posts/3675677445844972

Котеленец 31 год. В 2015–2016 годах она воевала на Донбассе в рядах ДУК "Правый сектор" и "Украинской добровольческой армии". У нее двое детей (одному – 11 лет, другому – один год и четыре месяца). 

Котеленец арестовали 19 января в Киеве, в тот же день в ее квартире в Донецкой области провели обыск. Следствие считает, что она конвоировала так называемый парад пленных, который оккупанты устроили в Донецке 24 августа 2014 года. В качестве доказательства предъявляют фото светловолосой женщины рядом с украинскими пленниками. Сейчас Фортуна находится в Лукьяновском СИЗО. 

Адвокат Котеленец Виталий Цокур заявил, что в день проведения "парада" Котеленец находилась в Свердловской области РФ. Он отметил, что ее подозревают в создании военизированного формирования и жестоком обращении с пленными.

24 августа 2014 года 50 военнопленных выстроили в походную колонну и в сопровождении вооруженных винтовками лиц заставили двигаться по центральной улице оккупированного Донецка. При этом во время движения колонны военнопленные подвергались оскорблениям и побоям. Как заявили в Офисе генпрокурора, проведение подобных мероприятий нарушает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года, которая определяет гуманное обращение с ними, гарантирует их защиту. Прокуроры Офиса генерального прокурора в начале 2020 года сообщили о подозрении в жестоком обращении с военнопленными четырем боевикам "ДНР", которые, по версии следствия, принимали участие в проведении "парада".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донбасс, антитеррористическая операция, война в Украине, операция Объединенных сил, Министерство по делам ветеранов, ветеран, Юлия Лапутина, Виктория Котеленец
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Почуття". Каменских презентовала клип о любви, в котором снялась со своей мамой. Видео
  "Почуття". Каменских презентовала клип о любви, в котором снялась со своей мамой. Видео
Фреймут показала, как наносит на себя парфюм
Фреймут показала, как наносит на себя парфюм
"Красавец", "Максим как солнышко!". Галкин показал голое тело
"Красавец", "Максим как солнышко!". Галкин показал голое тело
  "Копы за окошком. Белая дорожка, подыши немножко". Maruv презентовала провокационную песню и ролик. Видео
  "Копы за окошком. Белая дорожка, подыши немножко". Maruv презентовала провокационную песню и ролик. Видео
Жена Бабкина рассказала, что спровоцировало у ее мужа резкое ухудшение зрения
Жена Бабкина рассказала, что спровоцировало у ее мужа резкое ухудшение зрения
Кардашян готовится к разделу совместных с Уэстом активов – СМИ
Кардашян готовится к разделу совместных с Уэстом активов – СМИ
Мейхер: Важно наполнить душу благодарностью, чтобы с благодарностью уйти в вечность
Мейхер: Важно наполнить душу благодарностью, чтобы с благодарностью уйти в вечность
Лановой пережил клиническую смерть – Telegram-канал Baza
Лановой пережил клиническую смерть – Telegram-канал Baza
Вдова Ларри Кинга озвучила причину его смерти
Вдова Ларри Кинга озвучила причину его смерти
"Шоколадка", "Жопастик". Фаны Тодоренко оценили ее фигуру в раздельном купальнике
"Шоколадка", "Жопастик". Фаны Тодоренко оценили ее фигуру в раздельном купальнике
  "Я человек неконфликтный, но так хочется обматерить". Никитюк на Мальдивах показала растянувшиеся плавки. Видео
  "Я человек неконфликтный, но так хочется обматерить". Никитюк на Мальдивах показала растянувшиеся плавки. Видео
"Вести бизнес с русскими сейчас – это как есть дерьмо ложками". Кондратюк прокомментировал сделки "Дизель Шоу" и "Квартал 95" с российскими каналами
"Вести бизнес с русскими сейчас – это как есть дерьмо ложками". Кондратюк прокомментировал сделки "Дизель Шоу" и "Квартал 95" с российскими каналами
83-летний Дроздов стал пользователем TikTok, записав первый ролик
83-летний Дроздов стал пользователем TikTok, записав первый ролик
Тренер "Голосу країни", выругавшись, показала ногу в дырявом носке
Тренер "Голосу країни", выругавшись, показала ногу в дырявом носке
"Папа ждал это видео, потому что в нем снимались мама". Каменских трогательно рассказала о клипе, который посвятит покойному отцу
"Папа ждал это видео, потому что в нем снимались мама". Каменских трогательно рассказала о клипе, который посвятит покойному отцу
"Что случилось со скулами Деми Мур?", "Зачем? Почему?" В сети обсуждают изменившееся лицо 58-летней актрисы. Фото
"Что случилось со скулами Деми Мур?", "Зачем? Почему?" В сети обсуждают изменившееся лицо 58-летней актрисы. Фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Даже не сомневалась, что доказать невозможно". Жена Макаревича заявила, что в московском аэропорту ей порвали паспорт
"Даже не сомневалась, что доказать невозможно". Жена Макаревича заявила, что в московском аэропорту ей порвали паспорт
"Лучшие фото". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера
"Лучшие фото". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера
"Мимо проходит жизнь, мимо проходят тысячи ласковых слов". Жена Медведчука Марченко высказалась об отношениях между людьми
"Мимо проходит жизнь, мимо проходят тысячи ласковых слов". Жена Медведчука Марченко высказалась об отношениях между людьми
  "Она такая красивая девчонка. Как с ней познакомиться?" Потап заявил, что депутаты интересуются личной жизнью продюсируемой им артистки
"Она такая красивая девчонка. Как с ней познакомиться?" Потап заявил, что депутаты интересуются личной жизнью продюсируемой им артистки
Херли в распахнутом полушубке показала обнаженную грудь
Херли в распахнутом полушубке показала обнаженную грудь
"Есть паразиты и среди людей". Экс-жена Павлика ответила его новой жене, упрекнувшей ее в несамостоятельности
"Есть паразиты и среди людей". Экс-жена Павлика ответила его новой жене, упрекнувшей ее в несамостоятельности
Тоня Матвиенко показала знаменитую маму в раздельном купальнике
Тоня Матвиенко показала знаменитую маму в раздельном купальнике
"Страшно представить, как выглядела бы сейчас, если бы не пластика и постоянные уколы!", "Стала ухоженнее". Каминская показала архивное видео с 23-летним бойфрендом
"Страшно представить, как выглядела бы сейчас, если бы не пластика и постоянные уколы!", "Стала ухоженнее". Каминская показала архивное видео с 23-летним бойфрендом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS