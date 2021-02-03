Кличко, Зеленский и Гройсман – лидеры рейтинга доверия украинцев – опрос

Украинцы больше всего доверяют мэру Киева Виталию Кличко, президенту Украины Владимиру Зеленскому и бывшему премьер-министру Украины Владимиру Гройсману. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Мэр Киева Виталий Кличко, президент Украины Владимир Зеленский и бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман – лидеры рейтинга доверия украинцев. Об этом свидетельствуют опубликованные 3 февраля результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Кличко доверяют 37,5% опрошенных, Зеленскому – 35,6%, 30,9% респондентов заявили, что доверяют Гройсману.

Инфографика: kiis.com.ua

Опрос проводился с 27 января по 1 февраля методом личного интервью с использованием планшетов (САРРЕ). Опрошено 1205 респондентов, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме оккупированного Крыма и не подконтрольных украинской власти районов Донецкой и Луганской областей, по трехступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативна для населения Украины в возрасте от 18 лет.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% – для показателей, близких к 50%, 2,5% – для показателей, близких к 25%, 1,9% – для показателей, близких к 12%, 1,3% – для показателей, близких к 5%.