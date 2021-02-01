Кличко заявил, что Минкульт заблокировал передачу Гостиного двора Киеву

По словам мера Киева Виталия Кличко, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко планирует передать Гостиный двор на баланс ведомства.

Мер Киева Виталий Кличко обвинил Министерство культуры Украины в затягивании передачи Гостиного двора общине столицы. Об этом Кличко написал в Facebook.

Мер Киева заявил, что после того как город прошел все бюрократические процедуры и согласования с чиновниками, "голос подало Министерство культуры".

"Сначала [министр культуры и информационной политики] министр [Александр] Ткаченко заблокировал решение о передаче [Гостиного двора] на заседании правительства, предложив нам подписать Меморандум. Заключили и согласовали с Минкультом Меморандум, я подписал его в редакции министерства. Передали документ в ведомство. И там он...потерялся. Подготовили новый. Но, оказалось, не нужен никакой Меморандум, потому министр культуры против передачи Гостиного двора общине столицы. У него другая идея – передать объект министерству", – написал Виталий Кличко.

Действия Минкульта Кличко назвал "преднамеренным блокированием и затягиванием времени", в течении которого Гостиный двор "разрушится". По его словам, город готов реконструировать Гостиный двор, создать в нем общественное пространство, музей Киева или разместить другие экспозиции.

Виталий Кличко обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю вмешаться в ситуацию и передать Гостиный двор общине города.

"Киевляне ждут этого давно", – отметил мер.

Гостиный двор – торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, был построен в 1809 году. В 2011 году здание Гостиного двора было исключено из списка памятников архитектуры.

В сентябре 2012 года Киевсовет передал ПАО "Укрреставрация" земельный участок площадью 1,02 га на Контрактовой площади, 4 в аренду на пять лет. Компания должна была превратить Гостинный двор в торгово-офисный центр. Против реконструкции здания несколько лет протестовали активисты. В июле 2014 года Киевсовет разорвал соглашение с ПАО "Укрреставрация" об аренде земли.

В декабре 2014 года Киевский городской совет обратился в Кабинет Министров с просьбой вернуть Гостиный двор в коммунальную собственность. Как отметили депутаты, здание находится в аварийном состоянии и требует консервации.

28 февраля 2018 года Киевский апелляционный хозяйственный суд обязал частную структуру вернуть государству здание Гостиного двора. Арендатор заявил, что будет дальше судиться за него.

8 мая Верховный Суд Украины оставил в силе решение Киевского апелляционного хозяйственного суда, признав, что ПАО "Укрреставрация" не выполняла условий договора аренды.