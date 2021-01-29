Кличко: В Киеве против девяти частных домов престарелых открыли уголовные дела

По итогам проверок после резонансного харьковского пожара, в Киеве обнаружили 33 частных дома престарелых, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

В Киеве открыли уголовные производства относительно девяти частных домов престарелых по результатам проверки после пожара в Харькове. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

"Сегодня обнаружили в столице 33 частных так называемых "пансионата для пожилых людей" и реабилитационных центров. Относительно девяти из них уже открыли уголовные производства. И проверки в столице продолжаются", – написал он.

По мнению Кличко, контроль за качеством услуг пожилым людям в частных учреждениях должен быть у местных властей.

Причин открытия уголовных дел Кличко не назвал.

В Харькове 21 января в двухэтажном доме престарелых произошел пожар. По информации Министерства внутренних дел, в доме находилось 33 человека. Сразу после пожара сообщали о 15 погибших. 25 января число жертв увеличилось, в больнице скончался мужчина, эвакуированный во время ЧС.

По данным полиции, пансионат работал без соответствующих документов, его устроили в частном доме. У владельца здания есть еще одно такое заведение – там обнаружили 24 пожилых человека.