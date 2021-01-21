Пожар в доме престарелых в Харькове. ГБР начало расследование в отношении сотрудников ГСЧС

Госбюро расследований Украины сообщило о начале досудебного расследования по факту пожара в частном доме престарелых в Харькове, в результате которого погибло 15 человек. Уголовное производство открыто по статье "служебная халатность".

Следователи территориального управления Госбюро расследований 21 января начали досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области, которое привело к гибели 15 человек в одном из домов Харькова. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

"Проводятся следственные действия, в рамках которых проверяется информация о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей работниками ГСЧС во время проверок и других методов контроля за состоянием противопожарной безопасности. Расследование уголовного производства находится на контроле руководства ГБР", – отметили в сообщении.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

Возгорание началось 21 января в 15.03 в двухэтажном жилом доме, который был переоборудован под дом престарелых. Пожар локализовали в 16.14, а ликвидировали – в 16.53. Событие классифицировали как чрезвычайную ситуацию государственного уровня.

По данным генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, в частном пансионате для пожилых людей "Золотое время" погибло 15 человек, 11 пострадали. Венедиктова назвала предварительную версию пожара – неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

В здании, где располагался пансионат, ни одна организация не зарегистрирована, об этом заявил директор департамента соцзащиты населения Харьковской облгосадминистрации Юрий Шпарага.

"Такого учреждения по этому адресу нет, его не существует ни в одном реестре Харьковской области. Мы не понимаем, что это. Нет такого заведения вообще: ни частного, ни государственного, ни коммунального", – сказал Шпарага.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров немедленно разобраться в ситуации с пожаром в доме престарелых в Харькове.

По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Правоохранители решают вопрос о задержании владелицы частного пансионата. Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.

По информации украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, в доме находилось 33 человека в возрасте от 25 до 90 лет.