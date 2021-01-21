Пожар в доме престарелых в Харькове. ГБР начало расследование в отношении сотрудников ГСЧС

Следователи территориального управления Госбюро расследований 21 января начали досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области, которое привело к гибели 15 человек в одном из домов Харькова. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.
"Проводятся следственные действия, в рамках которых проверяется информация о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей работниками ГСЧС во время проверок и других методов контроля за состоянием противопожарной безопасности. Расследование уголовного производства находится на контроле руководства ГБР", – отметили в сообщении.
Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).
Возгорание началось 21 января в 15.03 в двухэтажном жилом доме, который был переоборудован под дом престарелых. Пожар локализовали в 16.14, а ликвидировали – в 16.53. Событие классифицировали как чрезвычайную ситуацию государственного уровня.
По данным генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, в частном пансионате для пожилых людей "Золотое время" погибло 15 человек, 11 пострадали. Венедиктова назвала предварительную версию пожара – неосторожное обращение с электронагревательными приборами.
В здании, где располагался пансионат, ни одна организация не зарегистрирована, об этом заявил директор департамента соцзащиты населения Харьковской облгосадминистрации Юрий Шпарага.
"Такого учреждения по этому адресу нет, его не существует ни в одном реестре Харьковской области. Мы не понимаем, что это. Нет такого заведения вообще: ни частного, ни государственного, ни коммунального", – сказал Шпарага.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров немедленно разобраться в ситуации с пожаром в доме престарелых в Харькове.
По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Правоохранители решают вопрос о задержании владелицы частного пансионата. Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.
По информации украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, в доме находилось 33 человека в возрасте от 25 до 90 лет.