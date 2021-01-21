Сгоревший в Харькове дом престарелых нигде не зарегистрирован – ХОГА

В доме по адресу Нижнегиевская,150Б, в котором во время пожара погибли 15 человек, не было зарегистрировано ни одно заведение – ни частное, ни государственное, ни коммунальное. Об этом заявил директор департамента соцзащиты населения Харьковской облгосадминистрации Юрий Шпарага.

Никаких официальных учреждений для пожилых в доме на улице Нижнегиевская, 150Б, в Харькове, где во время пожара 21 января погибли люди, не зарегистрировано. Об этом Общественному сказал директор департамента соцзащиты населения Харьковской облгосадминистрации Юрий Шпарага.

"Такого учреждения, по этому адресу нет, его не существует ни в одном реестре Харьковской области. Мы не понимаем, что это. Нет такого заведения вообще: ни частного, ни государственного, ни коммунального", – сказал Шпарага.

По его словам, в доме проживало 33 человека. В ХОГА заявили, что не понимают, "кто и с какой целью собрал этих людей в одном месте".

В мэрии Харькова сообщили, что устанавливают владельца здания.

"На данный момент мы устанавливаем число погибших. Их фамилии, имена, отчества. Устанавливаем связь с родственниками, чтобы принять решение, помочь с похоронами. Сейчас разбираются правоохранительные органы", – сообщил Общественному заместитель городского головы Андрей Руденко.

Возгорание началось в 15.03 в двухэтажном жилом доме, который был переоборудован под дом престарелых. Пожар локализовали в 16.14, и ликвидировали – в 16.53. Событие классифицировали как чрезвычайную ситуацию государственного уровня.

По данным генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, в частном пансионате для пожилых людей "Золотое время" погибли 15 человек, 11 пострадали. Венедиктова назвала предварительную версию пожара – неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров немедленно разобраться в ситуации с пожаром в доме престарелых Харькове.