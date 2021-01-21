Пожар в доме престарелых в Харькове. Венедиктова назвала предварительную причину

По информации генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, в частном пансионате для пожилых людей "Золотое время" погибли 15 человек, 11 пострадали.

Возгорание началось в 15.03 в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых Фото: Ірина Венедіктова / Facebook

Причиной пожара в частном пансионате для пожилых людей "Золотое время" в Холодногорском районе Харькова могло стать неосторожное обращение с электронагревательными приборами. Об этом 21 января в Facebook написала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

По словам Венедиктовой, пожар локализован. В огне погибли, по последним данным, 15 человек, 11 пострадали.

Харьковская областная прокуратура открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей).

Возгорание началось в 15.03 в двухэтажном жилом доме, который был переоборудован под дом престарелых. Пожар локализовали в 16.14 и ликвидировали в 16.53. Событие классифицировали как чрезвычайную ситуацию государственного уровня.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров немедленно разобраться в ситуации с пожаром в доме престарелых в Харькове.