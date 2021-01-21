Людей из горящего в Харькове дома престарелых выносили соседи

Очевидцы пожара в частном доме престарелых в Харькове рассказали, что персонал заведения не вызвал пожарных, а пытался эвакуировать людей самостоятельно. По информации украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, в доме находилось 33 человека в возрасте от 25 до 90 лет.

Харьковчане, живущие по соседству с частным домом престарелых на улице Нижнегиевская, 150б, в котором 21 января погибло 15 человек, помогали выносить из горящего здания пациентов. Об этом сообщил телеканал "24".

"Мы выносили людей. Это парализованные, лежачие люди с ДЦП. Молодые ребята с ДЦП. Выносили голых, только в памперсе. Они тут лежали, мы все их накрывали, соседи выходили. Это было ужасно. Они в дыму, черные", – рассказала журналисту очевидица происшествия Ксения.

По ее словам, соседи подъезжали к горящему дому на машинах, заносили пострадавших в свои автомобили, чтобы согреть их.

Ксения рассказала, что ворота дома престарелых были закрыты, персонал не вызвал пожарных, а пытался эвакуировать людей. О пожаре соседи узнали от одной из пациенток, она кричала и звала на помощь.

По информации телеканала, соседи забрали некоторых пациентов пансионата к себе домой.

По информации уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, в доме находилось 33 человека. Об этом она написала 21 января в Telegram.

"По словам работников этого заведения, там проживали люди в возрасте от 25 до 90 лет", – сообщила Денисова.

Возгорание началось в 15.03 в двухэтажном жилом доме, который был переоборудован под дом престарелых. Пожар локализовали в 16.14, а ликвидировали – в 16.53. Событие классифицировали как чрезвычайную ситуацию государственного уровня.

По данным генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, в частном пансионате для пожилых людей "Золотое время" погибло 15 человек, 11 пострадали. Венедиктова назвала предварительную версию пожара – неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

В здании, где располагался пансионат, ни одна организация не зарегистрирована, об этом заявил директор департамента соцзащиты населения Харьковской облгосадминистрации Юрий Шпарага.

"Такого учреждения по этому адресу нет, его не существует ни в одном реестре Харьковской области. Мы не понимаем, что это. Нет такого заведения вообще: ни частного, ни государственного, ни коммунального", – сказал Шпарага.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров немедленно разобраться в ситуации с пожаром в доме престарелых в Харькове.

По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Правоохранители решают вопрос о задержании владелицы частного пансионата. Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.