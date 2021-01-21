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ПРОИСШЕСТВИЯ

Владелицу сгоревшего в Харькове дома престарелых охраняет полиция – Аваков

По факту пожара в частном пансионате в Харькове, в результате которого погибли 15 человек, полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.

В результате пожара в частном доме престарелых погибли 15 человек
В результате пожара в частном доме престарелых погибли 15 человек
Фото: mediaport.ua

Полиция решает вопрос о задержании владелицы частного пансионата на улице Нижнегиевская, 150Б, в Харькове, в котором 21 января погибли 15 человек.  Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков, пишет пресс-служба министерства.

"Поскольку она находится на больничном, у ее дома выставлены наряды полиции. Также правоохранители проводят первоочередные следственные действия, в ходе которых допрашивают управляющего учреждения, который тоже будет задержан. Три человека из состава обслуживающего персонала доставлены в полицию, их опрашивают", – сказал Аваков.

По его информации, пока известно о гибели 15 человек,  пять пострадавших находятся в больнице.

"Окончательные причины этой трагедии будут установлены в кратчайшие сроки. Во исполнение поручения президента Украины создана правительственная комиссия для выяснения причин трагедии. Все виновные будут привлечены к ответственности, согласно действующему законодательству", – заявил глава МВД.

По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Возгорание началось в 15.03 в двухэтажном жилом доме, который был переоборудован под дом престарелых. Пожар локализовали в 16.14, и ликвидировали – в 16.53. Событие классифицировали как чрезвычайную ситуацию государственного уровня.

По данным генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, в частном пансионате для пожилых людей "Золотое время" погибли 15 человек, 11 пострадали. Венедиктова назвала предварительную версию пожара – неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

В здании, где располагался пансионат, ни одна организация не зарегистрирована, об этом заявил директор департамента соцзащиты населения Харьковской облгосадминистрации Юрий Шпарага.

"Такого учреждения, по этому адресу нет, его не существует ни в одном реестре Харьковской области. Мы не понимаем, что это. Нет такого заведения вообще: ни частного, ни государственного, ни коммунального", – сказал Шпарага.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров немедленно разобраться в ситуации с пожаром в доме престарелых  Харькове.

Теги: МВД, Украина, Харьков, пожар, Арсен Аваков, дом престарелых, уголовное производство, пожар в доме престарелых в Харькове
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