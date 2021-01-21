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ПРОИСШЕСТВИЯ

Пожар в Харькове. У владельца дома есть еще один такой пансионат – полиция

Полиция нашла дом, в котором находилось 24 пожилых человека. Он принадлежит владельцу сгоревшего в Харькове пансионата и тоже работал без соответствующих документов, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

В результате пожара погибло 15 человек
В результате пожара погибло 15 человек
Фото: ЕРА

Владелец частного дома в Харькове, где сегодня произошел пожар, имеет как минимум еще одно такое заведение. Об этом глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко рассказал во время внеочередного заседания Кабмина, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

Он подчеркнул, что на здание как на гериатрическое учреждение нет документов. 

"Это частный дом. Мы установили владельца, который сдал его в аренду. Мы проверяем его на наличие у него нескольких таких собственных домов, которые также, возможно, были переоборудованы в дома для пожилых людей. В настоящий момент установлен еще один такой дом, в котором находилось 24 пожилых человека. На этот дом тоже нет соответствующих документов. Как только мы установим этого гражданина, он будет сразу задержан", – сказал Клименко.  

Совладелица дома сейчас находится в больнице на лечении и правоохранители охраняют ее, уточнил глава Нацполиции. 

По его данным, всего в доме было примерно 30 человек: 27–28 пожилых людей и четыре человека из обслуживающего персонала. Предварительно полиция установила, что в здании должны были сегодня ремонтировать газовое оборудование. Очевидцы рассказывали, что среди пострадавших были и "молодые ребята с ДЦП". Они выносили постояльцев пансионата до приезда спасателей. 

"Задымление было именно в районе газового счетчика", – сказал Клименко. 

В здании, где располагался пансионат, ни одна организация не зарегистрирована, заявили в Харьковской облгосадминистрации. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщали, что здание было переоборудовано под дом престарелых.

21 января в двухэтажном жилом здании произошел пожар. 15 из них погибли, 11 пострадалиСобытие классифицировали как чрезвычайную ситуацию государственного уровня. По данным Офиса генпрокурора, предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Госбюро расследований открыло производство о возможной служебной халатности со стороны сотрудников ГСЧС.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Харьков, пожар, аренда, дом престарелых, Нацполиция, Игорь Клименко, Кабмин, пожар в доме престарелых в Харькове
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