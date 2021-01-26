Рада хочет увеличить штрафы за нарушение требований пожарной безопасности

Законопроект об усилении ответственности за нарушение требований техногенной и пожарной безопасности в первом чтении поддержало 317 нардепов.

Верховная Рада 26 января приняла в первом чтении законопроект №4157 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления уровня ответственности за нарушение требований техногенной и пожарной безопасности". Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Проект закона поддержало 317 нардепов.

Законопроект был внесен в парламент 25 сентября 2020 года. Документ предлагает увеличить штрафы за нарушения требований техногенной и пожарной безопасности, а также за использование противопожарной, аварийно-спасательной и другой специальной техники и средств пожаротушения не по назначению. За такие правонарушения предлагается ввести штраф для граждан от 30 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (510–1700 грн). Сейчас законодательство предусматривает за такие нарушения предупреждение или штраф от 0,5 до семи необлагаемых минимумов (8,5–119 грн).

Для должностных лиц и физических лиц – предпринимателей нардепы предлагают ввести штрафы от 50 до 200 необлагаемых минимумов (850–3400 грн). Сейчас штраф составляет от двух до 10 необлагаемых минимумов (34–170 грн).

Кроме этого, проект закона предусматривает штраф за заведомо неправдивый вызов аварийно-спасательных служб, полиции и скорой – от 200 до 600 необлагаемых минимумов (3400–10 200 грн). Сейчас штраф составляет 51–119 грн.