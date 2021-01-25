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ПОЛИТИКА

Разумков поручил подготовить к рассмотрению законопроекты о пожарной безопасности

Профильный комитет Верховной Рады может подготовить к рассмотрению законопроекты о пожарной безопасности уже на текущей неделе, сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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Разумков: У нас произошла трагедия, мы потеряли 16 человек в Харькове
Разумков: У нас произошла трагедия, мы потеряли 16 человек в Харькове
Фото: EPA

Профильный комитет Верховной Рады должен на этой неделе подготовить к рассмотрению законопроекты о пожарной безопасности. Об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета глав депутатских фракций и групп, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Разумков напомнил, что на прошлой неделе из-за пожара в доме престарелых в Харькове погибло 16 человек.

"У нас произошла трагедия, мы потеряли 16 человек в Харькове. Это в который раз доказывает, что нам надо менять законодательство в этом плане. Но с другой стороны, нам надо его выполнять. Потому что у нас есть много правильных законов, но, к сожалению, результаты их выполнения мы вынуждены вспоминать во время таких трагических событий. Я знаю, что есть некоторые законопроекты, которые, возможно, стоило бы рассмотреть на этой неделе, связанные с противопожарной безопасностью и мерами, которые помогут урегулировать это направление деятельности соответствующих органов. Хотел бы обратиться к своим коллегам, чтобы они детально изучили эти законопроекты и подготовили их к рассмотрению на этой пленарной неделе", – сказал глава парламента.

В Харькове 21 января в двухэтажном доме престарелых произошел пожар. По информации Министерства внутренних дел, в доме находилось 33 человека. Сначала сообщалось, что 15 из них погибли, пятерых госпитализировали. 25 января умер еще один пострадавший, число жертв возросло до 16.

По данным полиции, пансионат работал без соответствующих документов, его устроили в частном доме. У владельца здания, по данным полиции, есть еще одно такое заведение – там обнаружили 24 пожилых человека.

По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ст. 270 (нарушение требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Государственное бюро расследований открыло производство о возможной служебной халатности со стороны сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Следователи проверяют три версии причин пожара: поджог, неосторожное обращение с огнем в быту и электроприборами, замыкание электросети.

Под стражу отправили арендатора здания Вячеслава Кравченко и его жену Ольгу, которая была директором пансионата, а также владельца здания Славика Акопяна. Четвертый арестованный – администратор заведения 34-летний Игорь Мирончук

По данным ГСЧС, в Харьковской области проверяют 118 частных объектов для содержания пожилых людей, официально в регионе зарегистрированы только три. Выяснилось, что сгоревший пансионат не только незаконно работал, но и незаконно был подключен к коммунальным сетям.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, Харьков, пожар, законопроект, дом престарелых, Дмитрий Разумков, пожар в доме престарелых в Харькове
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