Разумков поручил подготовить к рассмотрению законопроекты о пожарной безопасности

Профильный комитет Верховной Рады может подготовить к рассмотрению законопроекты о пожарной безопасности уже на текущей неделе, сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Профильный комитет Верховной Рады должен на этой неделе подготовить к рассмотрению законопроекты о пожарной безопасности. Об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета глав депутатских фракций и групп, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Разумков напомнил, что на прошлой неделе из-за пожара в доме престарелых в Харькове погибло 16 человек.

"У нас произошла трагедия, мы потеряли 16 человек в Харькове. Это в который раз доказывает, что нам надо менять законодательство в этом плане. Но с другой стороны, нам надо его выполнять. Потому что у нас есть много правильных законов, но, к сожалению, результаты их выполнения мы вынуждены вспоминать во время таких трагических событий. Я знаю, что есть некоторые законопроекты, которые, возможно, стоило бы рассмотреть на этой неделе, связанные с противопожарной безопасностью и мерами, которые помогут урегулировать это направление деятельности соответствующих органов. Хотел бы обратиться к своим коллегам, чтобы они детально изучили эти законопроекты и подготовили их к рассмотрению на этой пленарной неделе", – сказал глава парламента.

В Харькове 21 января в двухэтажном доме престарелых произошел пожар. По информации Министерства внутренних дел, в доме находилось 33 человека. Сначала сообщалось, что 15 из них погибли, пятерых госпитализировали. 25 января умер еще один пострадавший, число жертв возросло до 16.