Суд в Харькове арестовал и четвертого подозреваемого в деле о смерти 15 человек во время пожара

Бывшего наркозависимого Игоря Мирончука, которого следствие называет администратором сгоревшего в Харькове нелегального дома престарелых, суд отправил под стражу на два месяца, как и трех других подозреваемых.

34-летнего Игоря Мирончука, который фигурирует в уголовном производстве о смерти 15 человек во время пожара в нелегальном доме престарелых, Киевский райсуд Харькова 23 января отправил под арест. Об этом сообщает харьковский филиал Общественного.

По решению судьи Светланы Колесник Мирончук будет находиться под стражей два месяца, до 21 марта.

Следствие называет подозреваемого администратором заведения, которому платили зарплату. Сам Мирончук утверждает, что не работал там, а только помогал как волонтер, а деньги брал в знак благодарности.

Он рассказал, что в прошлом был наркозависимым человеком и "по доброй воле" остался "работать с зависимыми и помогать пожилым людям, которые нуждаются в помощи".

Адвокат Мирончука утверждает, что его подзащитный во время пожара вынес пять человек и чуть не сгорел сам. Подозреваемый рассказал, что выносил тех людей, кто находился на нижнем этаже, на второй этаж, где погибли 15 человек, пройти уже было тогда невозможно.

Мирончук стал четвертым подозреваемым в деле о пожаре со смертельным исходом, которого сегодня суд в Харькове арестовал без права на залог. Ранее под стражу отправили арендатора здания Вячеслава Кравченко и его жену Ольгу, которая была директором пансионата, а также владельца здания Славика Акопяна.

Всех четырех в рамках расследования задержали и сообщили о подозрении.

21 января в Харькове в двухэтажном жилом здании произошел пожар. По информации Министерства внутренних дел, в доме находилось 33 человека, 15 из них погибли, все жертвы были на втором этаже здания. Погибли девять женщин и шесть мужчин, известны их имена и фамилии.

Госпитализировали также пять пострадавших в возрасте от 57 до 81 года.

По данным полиции, пансионат работал без соответствующих документов, его устроили в частном доме. У владельца здания, по данным полиции, есть еще одно такое заведение – там обнаружили 24 пожилых человека.

По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ст. 270 (нарушение требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Государственное бюро расследований открыло производство о возможной служебной халатности со стороны сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Следователи проверяют три версии причин пожара: поджог, неосторожное обращение с огнем в быту и электроприборами, замыкание электросети.

По данным ГСЧС, в Харьковской области проверяют 118 частных объектов для содержания пожилых людей, официально в регионе зарегистрированы только три. Выяснилось, что сгоревший пансионат не только незаконно работал, но и незаконно был подключен к коммунальным сетям.

23 января объявлено в Украине днем траура.