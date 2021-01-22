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Зеленский заявил, что 23 января будет днем траура в Украине из-за пожара в Харькове

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родственникам погибших при пожаре в харьковском доме престарелых.

Сегодня Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Харьков
Сегодня Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Харьков
Фото: Офіс Президента України / Facebook

23 января будет днем траура в Украине в связи с пожаром, который произошел накануне в харьковском доме престарелых. Об этом в ходе брифинга, который транслировал телеканал "Украина 24", заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Выводы нужно делать после получения всех деталей… Еще раз выражаю соболезнования всем родным и близким. К сожалению, причины приезда в Харьков в последний год не очень хорошие (В октябре 2020 года Зеленский приезжал в Харьков для участия в церемонии прощания с жертвами крушения учебного самолета Ан-26Ш под Чугуевом."ГОРДОН"). Но мы выясним всю ситуацию, мы понимаем, что очень серьезные вызовы будут. Я подпишу указ, завтра будет день траура на государственном уровне", – сказал глава государства.

Сегодня Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Харьков. Президент посетит место пожара в доме престарелых.

21 января в Харькове в двухэтажном жилом здании произошел пожар. По предварительной информации полиции, в доме находилось примерно 30 человек: 27–28 пожилых людей и четыре человека из обслуживающего персонала. 15 из них погибли, 11 пострадали. Событие классифицировали как чрезвычайную ситуацию государственного уровня.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщали, что помещение было переоборудовано под дом престарелых. Глава Нацполиции Игорь Клименко рассказывал, что пансионат работал без соответствующих документов, его устроили в частном доме. У владельца здания, по данным полиции, есть еще одно такое заведение – там обнаружили 24 пожилых человека.

По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Госбюро расследований открыло производство о возможной служебной халатности со стороны сотрудников ГСЧС.

Следователи проверяют три версии пожара. Первая версия – пожар возник в результате поджога; вторая – причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем в быту и электроприборами; третья – пожар случился из-за замыкания электросети.

В рамках расследования были задержаны владелец дома, где находился пансионат, арендатор и администратор заведения. Позже правоохранители задержали жену арендатора, которая является директором частного предприятия и фактически руководила домом престарелых.

Теги: Харьков, пожар, Владимир Зеленский, дом престарелых, пожар в доме престарелых в Харькове
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