Пожар в доме престарелых в Харькове. Названы основные версии, задержан еще один подозреваемый

Среди основных версий пожара в доме престарелых в Харькове – поджог, неосторожное обращения с огнем и замыкание электросети.

Следователи проверяют три версии пожара в доме для престарелых в Харькове, в результате которого погибли 15 человек. Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook.

Первая версия – пожар возник в результате поджога; вторая – причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем в быту и электроприборами; третья – пожар случился из-за замыкания электросети.

Ранее в рамках расследования были задержаны владелец дома, где находился пансионат, арендатор и администратор заведения. Венедиктова сообщила о задержании четвертого фигуранта дела – жены арендатора, которая является директором частного предприятия и фактически руководила домом престарелых.

Генпрокурор добавила, что задержанные супруги являются учредителями общественной организации, целью которой является содействие проведению оздоровительной любительской, культурной деятельности. По ее словам, эта организация, вероятно, использовалась для прикрытия деятельности, связанной с уходом за пожилыми людьми. Венедиктова также отметила, что стоимость проживания в пансионате составляла в среднем 15 тыс. грн.

Она также подчеркнула, что на здание, в котором функционировал пансионат для пожилых, отсутствуют документы на ввод в эксплуатацию, а электро- и газоснабжение к нему подключили без получения специальных разрешений.

21 января в Харькове в двухэтажном жилом здании произошел пожар. По предварительной информации полиции, в доме находилось примерно 30 человек: 27–28 пожилых людей и четыре человека из обслуживающего персонала. 15 из них погибли, 11 пострадали. Событие классифицировали как чрезвычайную ситуацию государственного уровня. По данным Офиса генпрокурора, предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщали, что помещение было переоборудовано под дом престарелых. Глава Нацполиции Игорь Клименко рассказывал, что пансионат работал без соответствующих документов, его устроили в частном доме. У владельца здания, по данным полиции, есть еще одно такое заведение – там обнаружили 24 пожилых человека.

По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Госбюро расследований открыло производство о возможной служебной халатности со стороны сотрудников ГСЧС.