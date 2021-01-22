ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Пожар в доме престарелых в Харькове. Названы основные версии, задержан еще один подозреваемый

Среди основных версий пожара в доме престарелых в Харькове – поджог, неосторожное обращения с огнем и замыкание электросети.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
21 января в Харькове в двухэтажном жилом здании произошел пожар
21 января в Харькове в двухэтажном жилом здании произошел пожар
Фото: kh.dsns.gov.ua

Следователи проверяют три версии пожара в доме для престарелых в Харькове, в результате которого погибли 15 человек. Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook.

Первая версия – пожар возник в результате поджога; вторая – причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем в быту и электроприборами; третья – пожар случился из-за замыкания электросети.

Ранее в рамках расследования были задержаны владелец дома, где находился пансионат, арендатор и администратор заведения. Венедиктова сообщила о задержании четвертого фигуранта дела – жены арендатора, которая является директором частного предприятия и фактически руководила домом престарелых.

Генпрокурор добавила, что задержанные супруги являются учредителями общественной организации, целью которой является содействие проведению оздоровительной любительской, культурной деятельности. По ее словам, эта организация, вероятно, использовалась для прикрытия деятельности, связанной с уходом за пожилыми людьми. Венедиктова также отметила, что стоимость проживания в пансионате составляла в среднем 15 тыс. грн.

Она также подчеркнула, что на здание, в котором функционировал пансионат для пожилых, отсутствуют документы на ввод в эксплуатацию, а электро- и газоснабжение к нему подключили без получения специальных разрешений.

https://www.facebook.com/VenediktovaIryna/posts/214874120274905

21 января в Харькове в двухэтажном жилом здании произошел пожар. По предварительной информации полиции, в доме находилось примерно 30 человек: 27–28 пожилых людей и четыре человека из обслуживающего персонала. 15 из них погибли, 11 пострадали. Событие классифицировали как чрезвычайную ситуацию государственного уровня. По данным Офиса генпрокурора, предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщали, что помещение было переоборудовано под дом престарелых. Глава Нацполиции Игорь Клименко рассказывал, что пансионат работал без соответствующих документов, его устроили в частном доме. У владельца здания, по данным полиции, есть еще одно такое заведение – там обнаружили 24 пожилых человека.

По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Госбюро расследований открыло производство о возможной служебной халатности со стороны сотрудников ГСЧС.

Теги: Харьков, пожар, аренда, жертвы, дом престарелых, пожар в доме престарелых в Харькове
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Умерла звезда сериала "Вавилон-5" Фурлан
Умерла звезда сериала "Вавилон-5" Фурлан
  "Теперь Остапчуков стало больше. Это приятно". Известный ведущий рассказал о своей семье
  "Теперь Остапчуков стало больше. Это приятно". Известный ведущий рассказал о своей семье
"Для меня это идеальный отдых". Димопулос в купальнике рассказала, чем занимается на Мальдивах
"Для меня это идеальный отдых". Димопулос в купальнике рассказала, чем занимается на Мальдивах
Подкопаева и Ани Лорак встретились в Киеве при свечах. Фото
Подкопаева и Ани Лорак встретились в Киеве при свечах. Фото
"Массовку пригнали", "Показуха". В сети обсуждают день рождения Волочковой
"Массовку пригнали", "Показуха". В сети обсуждают день рождения Волочковой
Премьеру фильма о Джеймсе Бонде снова перенесли
Премьеру фильма о Джеймсе Бонде снова перенесли
Никитюк: После съемок в "Орел и решка" у меня был курс гидазепама, потому что прямо срывало меня
Никитюк: После съемок в "Орел и решка" у меня был курс гидазепама, потому что прямо срывало меня G
Дмитрий ГОРДОН
"Легко готовить легко есть!". Эктор Хименес-Браво поделился рецептом пирога
"Легко готовить – легко есть!". Эктор Хименес-Браво поделился рецептом пирога
"Человек творит страшные вещи". Бузова заявила, что рассталась со своим избранником
"Человек творит страшные вещи". Бузова заявила, что рассталась со своим избранником
"Фото о многом говорит". Подольская после вторых родов поделилась пляжным снимком с семьей
"Фото о многом говорит". Подольская после вторых родов поделилась пляжным снимком с семьей
Брежнева показала младшую дочь в шубе до пят
Брежнева показала младшую дочь в шубе до пят
  Никитюк: Из-за высокого роста меня называли "швабра", "стручок", "лошадь". Я плакала
  Никитюк: Из-за высокого роста меня называли "швабра", "стручок", "лошадь". Я плакала G
Дмитрий ГОРДОН
Победительница и судья "Танцев со звездами" встретились на Мальдивах
Победительница и судья "Танцев со звездами" встретились на Мальдивах
"Мой грузинский пигмент требует особого внимания". Кекелия показала новую прическу и цвет волос
"Мой грузинский пигмент требует особого внимания". Кекелия показала новую прическу и цвет волос
"Так хочется, чтобы рядом была настоящая, добрая и любящая!" В сети посоветовали Пономареву поскорее жениться
"Так хочется, чтобы рядом была настоящая, добрая и любящая!" В сети посоветовали Пономареву поскорее жениться
  Никитюк: Если мы с мамой начнем совместный проект, папа в шоке будет!
  Никитюк: Если мы с мамой начнем совместный проект, папа в шоке будет! G
Дмитрий ГОРДОН
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мужики побежали за корвалолом". Полякова сделала откровенные снимки на Мальдивах
"Мужики побежали за корвалолом". Полякова сделала откровенные снимки на Мальдивах
Савченко в черном купальнике окунулась в прорубь. Фото
Савченко в черном купальнике окунулась в прорубь. Фото
  Лопес в белом наряде во время выступления на инаугурации Байдена прокричала фразу на испанском языке. Фото, видео
Лопес в белом наряде во время выступления на инаугурации Байдена прокричала фразу на испанском языке. Фото, видео
"Все фотки огонь", "Какая горячая девочка". Maruv удивила откровенным ракурсом для снимков в купальнике
"Все фотки огонь", "Какая горячая девочка". Maruv удивила откровенным ракурсом для снимков в купальнике
Зибров рассказал, кем работает его 23-летняя дочь
Зибров рассказал, кем работает его 23-летняя дочь
"Дружили – не разлей вода". Киркоров рассказал, что Зеленский "отрекся" от него
"Дружили – не разлей вода". Киркоров рассказал, что Зеленский "отрекся" от него
"Фото кажется ужасно пошлым". Победительница "Холостяка 10" показала свой топлес-снимок
"Фото кажется ужасно пошлым". Победительница "Холостяка 10" показала свой топлес-снимок
  Никитюк заявила, что после интервью Гордону ей написали "все риелторы мира", а женщины просили рассказать, как лечить ячмень
Никитюк заявила, что после интервью Гордону ей написали "все риелторы мира", а женщины просили рассказать, как лечить ячмень
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS