В Харькове сгорел нелегальный пансионат для престарелых. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
21 января в Харькове на улице Нижнегиевская, 150б произошел пожар в частном доме престарелых, в результате которого погибло 15 пациентов.
По информации генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с электронагревательными приборами
. В Харьковской облгосадминистрации заявили, что в здании не зарегистрировано социальное учреждение, почему в нем находились люди, неизвестно. Фотографии с места трагедии опубликовало агентство EPA
.