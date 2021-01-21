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В Харькове сгорел нелегальный пансионат для престарелых. Фоторепортаж

Сегодня 21.19
21 января в Харькове на улице Нижнегиевская, 150б произошел пожар в частном доме престарелых, в результате которого погибло 15 пациентов. По информации генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с электронагревательными приборами. В Харьковской облгосадминистрации заявили, что в здании не зарегистрировано социальное учреждение, почему в нем находились люди, неизвестно. Фотографии с места трагедии опубликовало агентство EPA.
Теги: Украина, Харьков, пожар, ГСЧС, уголовное производство, халатность, пожар в доме престарелых в Харькове
 

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