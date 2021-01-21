В связи с гибелью людей при пожаре в доме престарелых в Харькове завтра будут отменены все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.

На 22 января в Харькове объявлен траур. Об этом сообщает пресс-служба местного горсовета.

"В связи с пожаром, который привел к многочисленным человеческим жертвам, 22 января объявлено днем траура в городе Харькове. Соответствующее распоряжение подписал секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов", – говорится в сообщении.

В этот день будут приспущены государственные флаги и флаги города Харькова на зданиях органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций.

Также будут отменены все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.

Возгорание началось в 15.03 в двухэтажном жилом доме, который был переоборудован под дом престарелых. Пожар локализовали в 16.14, а ликвидировали – в 16.53. Событие классифицировали как чрезвычайную ситуацию государственного уровня.

По данным генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, в частном пансионате для пожилых людей "Золотое время" погибло 15 человек, 11 пострадали. Венедиктова назвала предварительную версию пожара – неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

В здании, где располагался пансионат, ни одна организация не зарегистрирована, об этом заявил директор департамента соцзащиты населения Харьковской облгосадминистрации Юрий Шпарага.

"Такого учреждения по этому адресу нет, его не существует ни в одном реестре Харьковской области. Мы не понимаем, что это. Нет такого заведения вообще: ни частного, ни государственного, ни коммунального", – сказал Шпарага.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров немедленно разобраться в ситуации с пожаром в доме престарелых в Харькове.

По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Правоохранители решают вопрос о задержании владелицы частного пансионата. Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.