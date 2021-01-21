Отели, пансионаты, дома престарелых. Шмыгаль поручил ГСЧС провести внеочередные проверки после пожара в Харькове

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел внеочередное заседание Кабинета Министров, посвященное ситуации с пожаром в пансионате в Харькове. На нем, кроме прочего, создали правительственную комиссию по расследованию причин случившегося.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Госслужбе по чрезвычайным ситуациям провести внеочередные проверки противопожарной безопасности после пожара в пансионате в Харькове, где погибли 15 человек.

Об этом он заявил 21 января во время внеочередного заседания Кабинета Министров, посвященного ситуации с пожаром, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Проверки проведут на объектах повышенного риска, сказал Шмыгаль. По его словам, речь идет об отелях, пансионатах, хостелах, домах размещения пожилых людей.

"Местным органам власти и Министерству социальной политики [поручаю] провести работу по установлению законности создания частных домов для пожилых людей и обнаружению других аналогичных объектов. Нельзя допустить, чтобы такие учреждения работали, пренебрегая безопасностью людей", – добавил он.

Кроме того, Кабмин на заседании создал правительственную комиссию, которая займется выяснением причин пожара. Ее возглавил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов. Отчет о результатах работы комиссия должна подать через месяц.

21 января в двухэтажном жилом здании, где, по словам работников заведения, находилось 33 человека в возрасте от 25 до 90 лет, произошел пожар. 15 из них погибли, 11 пострадали. Некоторых пострадавших из горящего дома выносили соседи, рассказывали очевидцы. Событие классифицировали как чрезвычайную ситуацию государственного уровня. По данным Офиса генпрокурора, предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

В здании, где располагался пансионат, ни одна организация не зарегистрирована, заявили в Харьковской облгосадминистрации. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщали, что здание переоборудовано под дом престарелых.