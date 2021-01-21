ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Отели, пансионаты, дома престарелых. Шмыгаль поручил ГСЧС провести внеочередные проверки после пожара в Харькове

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел внеочередное заседание Кабинета Министров, посвященное ситуации с пожаром в пансионате в Харькове. На нем, кроме прочего, создали правительственную комиссию по расследованию причин случившегося.

Внеочередные проверки проведут на объектах повышенного риска, сказал Шмыгаль
Внеочередные проверки проведут на объектах повышенного риска, сказал Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Госслужбе по чрезвычайным ситуациям провести внеочередные проверки противопожарной безопасности после пожара в пансионате в Харькове, где погибли 15 человек.

Об этом он заявил 21 января во время внеочередного заседания Кабинета Министров, посвященного ситуации с пожаром, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

Проверки проведут на объектах повышенного риска, сказал Шмыгаль. По его словам, речь идет об отелях, пансионатах, хостелах, домах размещения пожилых людей. 

"Местным органам власти и Министерству социальной политики [поручаю] провести работу по установлению законности создания частных домов для пожилых людей и обнаружению других аналогичных объектов. Нельзя допустить, чтобы такие учреждения работали, пренебрегая безопасностью людей", – добавил он. 

Кроме того, Кабмин на заседании создал правительственную комиссию, которая займется выяснением причин пожара. Ее возглавил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов. Отчет о результатах работы комиссия должна подать через месяц. 

21 января в двухэтажном жилом здании, где, по словам работников заведения, находилось 33 человека в возрасте от 25 до 90 лет, произошел пожар. 15 из них погибли, 11 пострадали. Некоторых пострадавших из горящего дома выносили соседи, рассказывали очевидцы. Событие классифицировали как чрезвычайную ситуацию государственного уровня. По данным Офиса генпрокурора, предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

В здании, где располагался пансионат, ни одна организация не зарегистрирована, заявили в Харьковской облгосадминистрации. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщали, что здание переоборудовано под дом престарелых. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Харьков, ГСЧС, дом престарелых, проверки, Денис Шмыгаль, Алексей Чернышов, пожар в доме престарелых в Харькове
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Победительница и судья "Танцев со звездами" встретились на Мальдивах
Победительница и судья "Танцев со звездами" встретились на Мальдивах
"Мой грузинский пигмент требует особого внимания". Кекелия показала новую прическу и цвет волос
"Мой грузинский пигмент требует особого внимания". Кекелия показала новую прическу и цвет волос
"Так хочется, чтобы рядом была настоящая, добрая и любящая!" В сети посоветовали Пономареву поскорее жениться
"Так хочется, чтобы рядом была настоящая, добрая и любящая!" В сети посоветовали Пономареву поскорее жениться
  Никитюк: Если мы с мамой начнем совместный проект, папа в шоке будет!
  Никитюк: Если мы с мамой начнем совместный проект, папа в шоке будет! G
Дмитрий ГОРДОН
"Очнулась, когда поняла, что сижу у него на коленках, а он пытается меня завалить". Хилькевич рассказала о домогательствах режиссера
"Очнулась, когда поняла, что сижу у него на коленках, а он пытается меня завалить". Хилькевич рассказала о домогательствах режиссера
Стилист Пугачевой заявил, что Леди Гага на инаугурации Байдена повторила образ его клиентки. Фото
Стилист Пугачевой заявил, что Леди Гага на инаугурации Байдена повторила образ его клиентки. Фото
Запеченные яблоки с черносливом, курагой и вином. Сумская поделилась рецептом фантастического десерта
Запеченные яблоки с черносливом, курагой и вином. Сумская поделилась рецептом фантастического десерта
Умерла экс-жена Делона – актриса Натали Делон
Умерла экс-жена Делона – актриса Натали Делон
  Никитюк рассказала, как крокодил ей чуть не откусил ноги
  Никитюк рассказала, как крокодил ей чуть не откусил ноги G
Дмитрий ГОРДОН
Варежки Сандерса. Как американский сенатор после инаугурации Байдена стал героем мемов и кто подарил ему эти рукавицы
Варежки Сандерса. Как американский сенатор после инаугурации Байдена стал героем мемов и кто подарил ему эти рукавицы
"Экстрасекси", "Аж захотелось куснуть". В сети обсуждают танец Шоптенко в откровенном наряде. Видео
"Экстрасекси", "Аж захотелось куснуть". В сети обсуждают танец Шоптенко в откровенном наряде. Видео
"Я люблю тебя, Одесса-мама". MamaRika с мужем рассказали, почему не захотели жить в Киеве
"Я люблю тебя, Одесса-мама". MamaRika с мужем рассказали, почему не захотели жить в Киеве
  Никитюк: Я очень хочу детей
  Никитюк: Я очень хочу детей G
Дмитрий ГОРДОН
"К сожалению, не всегда получается забеременеть с первого раза". Квиткова рассказала, как узнала, что станет мамой
"К сожалению, не всегда получается забеременеть с первого раза". Квиткова рассказала, как узнала, что станет мамой
"Срамотень", "Какая аппетитная!". Полякова посветила голыми ягодицами
"Срамотень", "Какая аппетитная!". Полякова посветила голыми ягодицами
Ани Лорак позировала в объятиях мужчины
Ани Лорак позировала в объятиях мужчины
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мужики побежали за корвалолом". Полякова сделала откровенные снимки на Мальдивах
"Мужики побежали за корвалолом". Полякова сделала откровенные снимки на Мальдивах
Савченко в черном купальнике окунулась в прорубь. Фото
Савченко в черном купальнике окунулась в прорубь. Фото
  Лопес в белом наряде во время выступления на инаугурации Байдена прокричала фразу на испанском языке. Фото, видео
Лопес в белом наряде во время выступления на инаугурации Байдена прокричала фразу на испанском языке. Фото, видео
Зибров рассказал, кем работает его 23-летняя дочь
Зибров рассказал, кем работает его 23-летняя дочь
"Дружили – не разлей вода". Киркоров рассказал, что Зеленский "отрекся" от него
"Дружили – не разлей вода". Киркоров рассказал, что Зеленский "отрекся" от него
"Фото кажется ужасно пошлым". Победительница "Холостяка 10" показала свой топлес-снимок
"Фото кажется ужасно пошлым". Победительница "Холостяка 10" показала свой топлес-снимок
Могилевская рассказала, как относится к усыновлению
Могилевская рассказала, как относится к усыновлению
  Никитюк заявила, что после интервью Гордону ей написали "все риелторы мира", а женщины просили рассказать, как лечить ячмень
Никитюк заявила, что после интервью Гордону ей написали "все риелторы мира", а женщины просили рассказать, как лечить ячмень
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS