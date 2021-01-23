Озвучены имена всех погибших на пожаре в пансионате для престарелых в Харькове

Во время пожара в Харькове в нелегальном пансионате для престарелых погибли девять женщин и шесть мужчин.

Все погибшие были на втором этаже Фото: ЕРА

22 января в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" были озвучены имена всех 15 человек, погибших 21 января в Харькове во время пожара в частном заведении для престарелых.

Среди них девять женщин (возраст двух из них пока не назван) и шесть мужчин.

Полный список погибших:

Валентина Николаевна Панченко, 79 лет; Вера Сергеевна Звягинцева, 83 года; Любовь Алексеевна Орищенко, 82 года; Галина Михайловна Мандригель, 70 лет; Анна Ивановна Дмитренко, 71 год; Ирина Семеновна Палант, 85 лет; Любовь Федоровна Постовная, 80 лет; Георгий Михайлович Мартыненко, 79 лет; Павел Иванович Давиденко, 74 года; Федор Иванович Гробов, 78 лет; Виктор Семенович Панин, 80 лет; Николай Анатольевич Чернов, 74 года; Федор Викторович Телегун, 91 год; Елена Песина (возраст устанавливается); Ольга Юрченко (возраст устанавливается).

21 января в Харькове в двухэтажном жилом здании произошел пожар. По информации МВД, в доме находилось 33 человека, 15 из них погибли, все жертвы находились на втором этаже здания. Были госпитализированы также пять пострадавших в возрасте от 57 лет до 81 года.

Выяснилось, что пансионат работал без соответствующих документов, его устроили в частном доме. Выяснилось, что заведение не только незаконно работало, но и незаконно было подключено к коммунальным сетям.

По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ст. 270 Уголовного кодекса Украины. Государственное бюро расследований открыло производство о возможной служебной халатности со стороны сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Следователи проверяют три версии причин пожара: поджог, неосторожное обращение с огнем в быту и электроприборами, замыкание электросети.

В рамках расследования были задержаны владелец дома, арендатор и его жена, а также администратор заведения. Всем четырем задержанным объявили подозрение по уголовной статье о нарушении правил пожарной безопасности.

По данным ГСЧС, в Харьковской области проверяют 118 частных объектов для содержания пожилых людей, официально в регионе зарегистрированы только три.

23 января объявлен в Украине днем траура.