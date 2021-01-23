Озвучены имена всех погибших на пожаре в пансионате для престарелых в Харькове

22 января в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" были озвучены имена всех 15 человек, погибших 21 января в Харькове во время пожара в частном заведении для престарелых.
Среди них девять женщин (возраст двух из них пока не назван) и шесть мужчин.
Полный список погибших:
21 января в Харькове в двухэтажном жилом здании произошел пожар. По информации МВД, в доме находилось 33 человека, 15 из них погибли, все жертвы находились на втором этаже здания. Были госпитализированы также пять пострадавших в возрасте от 57 лет до 81 года.
Выяснилось, что пансионат работал без соответствующих документов, его устроили в частном доме. Выяснилось, что заведение не только незаконно работало, но и незаконно было подключено к коммунальным сетям.
По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ст. 270 Уголовного кодекса Украины. Государственное бюро расследований открыло производство о возможной служебной халатности со стороны сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Следователи проверяют три версии причин пожара: поджог, неосторожное обращение с огнем в быту и электроприборами, замыкание электросети.
В рамках расследования были задержаны владелец дома, арендатор и его жена, а также администратор заведения. Всем четырем задержанным объявили подозрение по уголовной статье о нарушении правил пожарной безопасности.
По данным ГСЧС, в Харьковской области проверяют 118 частных объектов для содержания пожилых людей, официально в регионе зарегистрированы только три.
23 января объявлен в Украине днем траура.