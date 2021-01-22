ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Сгоревший в Харькове пансионат для престарелых был незаконно подключен к коммунальным сетям – Чернышов

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов назвал "ужасом" информацию о незаконной деятельности в Харькове пансионата для престарелых, во время пожара в котором погибло 15 человек.

Пожар произошел 21 января
Пожар произошел 21 января
Фото: president.gov.ua

Пансионат в Харькове, во время пожара в котором 21 января погибло 15 человек, не имел разрешений на подключение к коммунальным сетям.

Об этом 22 января в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.

"Что известно сейчас? Здание построено незаконно, не введено в эксплуатацию, незаконно подключено к сетям, организован в этом здании незаконный пансионат так называемый для людей преклонного возраста, и это, конечно, ужас", – сказал он.

Министр подтвердил, что информация о таком специализированном заведении "отсутствует в реестре предоставителей социальных услуг".

"Мы, конечно, установим все обстоятельства произошедшего", – заявил Чернышов.

21 января в Харькове в двухэтажном жилом здании произошел пожар. По предварительной информации полиции, в доме находилось примерно 30 человек: 27–28 пожилых людей и четыре человека из обслуживающего персонала. 15 из них погибли, 11 пострадали.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщали, что помещение было переоборудовано под дом престарелых. Глава Нацполиции Игорь Клименко рассказывал, что пансионат работал без соответствующих документов, его устроили в частном доме. У владельца здания, по данным полиции, есть еще одно такое заведение – там обнаружили 24 пожилых человека.

По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Государственное бюро расследований открыло производство о возможной служебной халатности со стороны сотрудников ГСЧС.

Следователи проверяют три версии причин пожара: поджог, неосторожное обращение с огнем в быту и электроприборами, замыкание электросети.

В рамках расследования были задержаны владелец дома, где находился пансионат, арендатор и администратор заведения. Позже правоохранители задержали жену арендатора, которая является директором частного предприятия и фактически руководила домом престарелых.

Сегодня с рабочей поездкой в Харьков прибыл президент Владимир Зеленский. Он посетил место пожара.

В связи с гибелью людей в Харькове 23 января в Украине объявлен траур.

Теги: Харьков, пожар, документы, дом престарелых, Алексей Чернышов, Свобода слова Савика Шустера, пожар в доме престарелых в Харькове
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Клуни рассказал, как и почему напился накануне съемок. Видео
  Клуни рассказал, как и почему напился накануне съемок. Видео
  "Все, что когда-либо будет, уже было". Фиолетовый наряд Харрис на инаугурации заставил поклонников "Симпсонов" вновь заговорить о пророчествах мультсериала
  "Все, что когда-либо будет, уже было". Фиолетовый наряд Харрис на инаугурации заставил поклонников "Симпсонов" вновь заговорить о пророчествах мультсериала
  "Шум". Группа Go-A снялась в новом клипе в защитных костюмах. Видео
  "Шум". Группа Go-A снялась в новом клипе в защитных костюмах. Видео
"Мы похожи?" Ани Лорак показала селфи с братом
"Мы похожи?" Ани Лорак показала селфи с братом
Хилькевич рассказала, какой была реакция подписчиков на ее откровенное признание о домогательствах режиссера
Хилькевич рассказала, какой была реакция подписчиков на ее откровенное признание о домогательствах режиссера
Названы имена ведущих первого выпуска нового сезона "Орла и решки"
Названы имена ведущих первого выпуска нового сезона "Орла и решки"
Брат Аффлека высказался о его расставании с Аной де Армас
Брат Аффлека высказался о его расставании с Аной де Армас
"Выглядела, будто на шестом месяце беременности". Мика Ньютон рассказала, как не замечала симптомы рака яичников
"Выглядела, будто на шестом месяце беременности". Мика Ньютон рассказала, как не замечала симптомы рака яичников
  "Мы реально строили космос". Балан снялся в клипе в образе Маленького принца, а его экс-подопечная из "Голоса країни" стала цветком. Видео
  "Мы реально строили космос". Балан снялся в клипе в образе Маленького принца, а его экс-подопечная из "Голоса країни" стала цветком. Видео
"Хочу быть принцессой Украины". Чичваркин показал дочь в вышиванке
"Хочу быть принцессой Украины". Чичваркин показал дочь в вышиванке
Dantes показал свою "самую сексуальную фотографию"
Dantes показал свою "самую сексуальную фотографию"
Экс-помощник Алибасова озвучил его гонорары за участие в телешоу
Экс-помощник Алибасова озвучил его гонорары за участие в телешоу
"Показать, как он трахает шлюх и бьет меня?" Бузова озвучила причины расставания с бойфрендом
"Показать, как он трахает шлюх и бьет меня?" Бузова озвучила причины расставания с бойфрендом
  "Пригласил к себе домой чай попить. Я так обрадовалась!". Цымбалюк-Романовская рассказала о первой ночи с Джигарханяном
  "Пригласил к себе домой – чай попить. Я так обрадовалась!". Цымбалюк-Романовская рассказала о первой ночи с Джигарханяном
  Цимбалюк рассказал о будущей свадьбе
  Цимбалюк рассказал о будущей свадьбе
"Братик, с днем рождения!". Лидер The Hardkiss Санина опубликовала поздравление
"Братик, с днем рождения!". Лидер The Hardkiss Санина опубликовала поздравление
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мужики побежали за корвалолом". Полякова сделала откровенные снимки на Мальдивах
"Мужики побежали за корвалолом". Полякова сделала откровенные снимки на Мальдивах
Савченко в черном купальнике окунулась в прорубь. Фото
Савченко в черном купальнике окунулась в прорубь. Фото
  Лопес в белом наряде во время выступления на инаугурации Байдена прокричала фразу на испанском языке. Фото, видео
Лопес в белом наряде во время выступления на инаугурации Байдена прокричала фразу на испанском языке. Фото, видео
"Все фотки огонь", "Какая горячая девочка". Maruv удивила откровенным ракурсом для снимков в купальнике
"Все фотки огонь", "Какая горячая девочка". Maruv удивила откровенным ракурсом для снимков в купальнике
Киркоров: Очень известный украинский артист бегает теперь от меня, как от огня
Киркоров: Очень известный украинский артист бегает теперь от меня, как от огня
"Дружили – не разлей вода". Киркоров рассказал, что Зеленский "отрекся" от него
"Дружили – не разлей вода". Киркоров рассказал, что Зеленский "отрекся" от него
"Получился шедевр". Галкин показал вблизи антикварную люстру в их с Пугачевой замке
"Получился шедевр". Галкин показал вблизи антикварную люстру в их с Пугачевой замке
  Никитюк заявила, что после интервью Гордону ей написали "все риелторы мира", а женщины просили рассказать, как лечить ячмень
Никитюк заявила, что после интервью Гордону ей написали "все риелторы мира", а женщины просили рассказать, как лечить ячмень
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS