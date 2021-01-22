Лукашенко выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Харькове

Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси о пожаре в харьковском доме престарелых узнали "с чувством большой печали".

Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в доме престарелых в Харькове. Об этом 22 января сообщает белорусское государственное информагентство БЕЛТА.

"От имени белорусского народа и себя лично шлю искренние слова сочувствия и поддержки всему украинскому народу, родным и близким погибших, а также желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", – говорится в заявлении Лукашенко.

Он также подчеркнул, что об этой трагедии в Беларуси узнали "с чувством большой печали".

21 января в Харькове в двухэтажном жилом здании произошел пожар. По предварительной информации полиции, в доме находилось примерно 30 человек: 27–28 пожилых людей и четыре человека из обслуживающего персонала. 15 из них погибли, 11 пострадали. Событие классифицировали как чрезвычайную ситуацию государственного уровня.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщали, что помещение было переоборудовано под дом престарелых. Глава Нацполиции Игорь Клименко рассказывал, что пансионат работал без соответствующих документов, его устроили в частном доме. У владельца здания, по данным полиции, есть еще одно такое заведение – там обнаружили 24 пожилых человека.

По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Госбюро расследований открыло производство о возможной служебной халатности со стороны сотрудников ГСЧС.

Следователи проверяют три версии пожара. Первая версия – пожар возник в результате поджога; вторая – причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем в быту и электроприборами; третья – пожар случился из-за замыкания электросети.

В рамках расследования были задержаны владелец дома, где находился пансионат, арендатор и администратор заведения. Позже правоохранители задержали жену арендатора, которая является директором частного предприятия и фактически руководила домом престарелых.

Сегодня с рабочей поездкой в Харьков прибыл президент Украины Владимир Зеленский. 23 января он объявил днем траура по всей стране.