Медики рассказали о самочувствии пострадавших при пожаре в доме престарелых в Харькове

У одного из спасенных из пожара в харьковском доме престарелых мужчин ожог 20% тела, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

В горсовете Харькова уверяют, что пострадавшие при пожаре люди обеспечены всем необходимым Фото: ЕРА

Один пострадавший при пожаре в доме престарелых в Харькове находится в стабильно тяжелом состоянии, еще четверо – в удовлетворительном. Об этом 22 января сообщает "Укринформ" со ссылкой на информацию медицинских учреждений, которой располагает пресс-служба Харьковского горсовета.

Один пострадавший находится в ожоговом отделении больницы скорой и неотложной помощи имени Мещанинова.

"Это мужчина после инсульта, он плохо ходит, получил ожоги 20% тела. Состояние стабильно тяжелое. Но мужчина в сознании, общается с врачами. Медики делают все необходимое", – отметили в горсовете.

Еще один пострадавший, который был доставлен в токсикологическое отделение 2-й больницы, сегодня будет переведен в хоспис.

"Угроза отравления газом снята, все меры приняты, продолжается оформление документов для перевода в другое заведение", – сказали в больнице.

Состояние еще трех спасенных из пожара, которых направили в хоспис 17-й городской больницы, медики назвали удовлетворительным.

"Люди обеспечены всем необходимым", – заверили в горсовете.

21 января в Харькове в двухэтажном жилом здании произошел пожар. По предварительной информации полиции, в доме находилось примерно 30 человек: 27–28 пожилых людей и четыре человека из обслуживающего персонала. 15 из них погибли, 11 пострадали. Событие классифицировали как чрезвычайную ситуацию государственного уровня.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщали, что помещение было переоборудовано под дом престарелых. Глава Нацполиции Игорь Клименко рассказывал, что пансионат работал без соответствующих документов, его устроили в частном доме. У владельца здания, по данным полиции, есть еще одно такое заведение – там обнаружили 24 пожилых человека.

По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Госбюро расследований открыло производство о возможной служебной халатности со стороны сотрудников ГСЧС.

Следователи проверяют три версии пожара. Первая версия – пожар возник в результате поджога; вторая – причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем в быту и электроприборами; третья – пожар случился из-за замыкания электросети.

В рамках расследования были задержаны владелец дома, где находился пансионат, арендатор и администратор заведения. Позже правоохранители задержали жену арендатора, которая является директором частного предприятия и фактически руководила домом престарелых.

Сегодня с рабочей поездкой в Харьков прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Он посетит место пожара в доме престарелых.