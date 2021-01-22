ГОРДОН
 
 
Анна Гин
Анна Гин

Журналист, PR-директор гольф-клуба Superior Golf & Spa Resort.


все материалы автора

В Харькове чиновник нассал всем в глаза: "Разберемся, найдем, накажем!" Но не он ли давал разрешение на "незаконный" дом престарелых?

Знаете, что больше всего бесит в этой истории с погибшими в пожаре стариками. Вот эти бесконечные комментарии нас, пересечных:

– Распять владельца незаконного дома!

Это бл…дь какая-то ода гражданской узколобости. Давайте хором линчевать одну блоху на теле собаки, которая кишит паразитами.

Вышел чиновник, нассал в глаза традиционным: "Разберемся, найдем, накажем!" И п…здец. И пошли отзывы в стиле "а новый-то ничего, дерзкий".

Вы е…нулись? Кто давал разрешение на это "незаконное" здание? Не он ли? Да на каждой сессии горсовета подобные самострои узаконивают пачками. Вы не знали? Не верю.

Кто не замечал несколько лет этого дома и его состояния? Ни его ли подчиненные? Социальные службы, пенсионные фонды, ЖЭКи, да просто соседи.

Вы забыли адский пожар на "Хартроне" – восемь трупов? Что там у них в цеху было не так? Двери не туда открывались? И что, бл…дь? Кто-нибудь сейчас навскидку скажет, чем закончилось ссанье примчавшегося тогда из столицы бледного от ужаса министра? Ничем.

Давайте бросим камень в того бизнесмена, который хоть раз давал взятку пожарному инспектору. И швырнем булыжник в каждого пожарного инспектора, который ее брал, закрывая глаза на прогнившую проводку.

В тех, кто хоть раз оформлял задним числом уже возведенный магазин, сарай, дачку. В тех, кто п…здил бабло из бюджетного корыта, вместо того, чтоб построить в своем городе достойный хоспис. Да мы забьем камнями полстраны.

Все виноваты. От тех, кто эту гребаную систему возглавляет, до тех, кто ее подкармливает.

Смертельные ДТП с бухими мажорами за рулем, наводнения (вы видели, что происходит с лесом в Волчанском районе), пожары с трупами – они будут. И будут. И будут.

Пока до каждого из нас не дойдет простая связка: дал взятку – убил старика. Спалил заживо.

Источник: Анна Гин / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

Теги: Харьков, пожар, чиновники, дом престарелых, Анна Гин, пожар в доме престарелых в Харькове
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Любченко: У многих политиков патриотизм заканчивается, как только нужно платить налоги. Я за раскрытие персональных данных. Тогда бы Украина увидела своих героев
  Любченко: У многих политиков патриотизм заканчивается, как только нужно платить налоги. Я за раскрытие персональных данных. Тогда бы Украина увидела своих героев G
Алеся БАЦМАН
Инаугурация Байдена. Он принял присягу, в США новый президент. Онлайн-репортаж
Инаугурация Байдена. Он принял присягу, в США новый президент. Онлайн-репортаж G
Наталия ДВАЛИ
  "Я буду президентом для всех американцев". Полный текст инаугурационной речи Байдена в переводе на русский язык
  "Я буду президентом для всех американцев". Полный текст инаугурационной речи Байдена в переводе на русский язык
Елена КРАВЧЕНКО
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Показать, как он трахает шлюх и бьет меня?" Бузова озвучила причины расставания с бойфрендом
"Показать, как он трахает шлюх и бьет меня?" Бузова озвучила причины расставания с бойфрендом
  "Пригласил к себе домой чай попить. Я так обрадовалась!". Цымбалюк-Романовская рассказала о первой ночи с Джигарханяном
  "Пригласил к себе домой – чай попить. Я так обрадовалась!". Цымбалюк-Романовская рассказала о первой ночи с Джигарханяном
  Цимбалюк рассказал о будущей свадьбе
  Цимбалюк рассказал о будущей свадьбе
"Братик, с днем рождения!". Лидер The Hardkiss Санина опубликовала поздравление
"Братик, с днем рождения!". Лидер The Hardkiss Санина опубликовала поздравление
Квинта показал небритого Винника
Квинта показал небритого Винника
"Немного запустил себя". Козловский показал полуголое располневшее тело
"Немного запустил себя". Козловский показал полуголое располневшее тело
Умерла звезда сериала "Вавилон 5" Фурлан
Умерла звезда сериала "Вавилон 5" Фурлан
  "Теперь Остапчуков стало больше. Это приятно". Известный ведущий рассказал о своей семье
  "Теперь Остапчуков стало больше. Это приятно". Известный ведущий рассказал о своей семье
"Для меня это идеальный отдых". Димопулос в купальнике рассказала, чем занимается на Мальдивах
"Для меня это идеальный отдых". Димопулос в купальнике рассказала, чем занимается на Мальдивах
Подкопаева и Ани Лорак встретились в Киеве при свечах. Фото
Подкопаева и Ани Лорак встретились в Киеве при свечах. Фото
"Массовку пригнали", "Показуха". В сети обсуждают день рождения Волочковой
"Массовку пригнали", "Показуха". В сети обсуждают день рождения Волочковой
Премьеру фильма о Джеймсе Бонде снова перенесли
Премьеру фильма о Джеймсе Бонде снова перенесли
Никитюк: После съемок в "Орел и решка" у меня был курс гидазепама, потому что прямо срывало меня
Никитюк: После съемок в "Орел и решка" у меня был курс гидазепама, потому что прямо срывало меня G
Дмитрий ГОРДОН
"Легко готовить легко есть!". Эктор Хименес-Браво поделился рецептом пирога
"Легко готовить – легко есть!". Эктор Хименес-Браво поделился рецептом пирога
"Человек творит страшные вещи". Бузова заявила, что рассталась со своим избранником
"Человек творит страшные вещи". Бузова заявила, что рассталась со своим избранником
"Фото о многом говорит". Подольская после вторых родов поделилась пляжным снимком с семьей
"Фото о многом говорит". Подольская после вторых родов поделилась пляжным снимком с семьей
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS