После смертельного пожара в Харькове задержали четырех человек, Украина отметила День соборности. Главное за день

Пожар в Харькове

Следователи проверяют три версии причин пожара в пансионате в Харькове, жертвами которого стали 15 человек: поджог, неосторожное обращение с огнем в быту и электроприборами, замыкание электросети.

В рамках расследования были задержаны владелец дома, где находился пансионат, арендатор и администратор заведения. Позже правоохранители задержали жену арендатора, которая является директором частного предприятия и фактически руководила домом для престарелых.

Выяснилось, что заведение не только незаконно работало, но и незаконно было подключено к коммунальным сетям.

Правоохранители сообщили, что в Харькове и области работало 32 незаконных заведения для престарелых.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области, в регионе проверяют 118 частных объектов, официально зарегистрированы только три.

23 января объявлен в стране днем траура.

День соборности Украины

22 января в годовщину провозглашения Акта объединения УНР и ЗУНР, символизирующего объединение украинских земель в единое государство, в Украине отметили День соборности. В виртуальную живую цепь, соединившую Киев и оккупированный Симферополь, выстроились несколько десятков тысяч украинцев.

Гордость за предков выразил по случаю праздника президент Украины Владимир Зеленский.

В День соборности Украины посольство США призвало Россию уважать украинский суверенитет и территориальную целостность.

Контакты в нормандском формате

Встречу политических советников лидеров стран "Нормандской четверки", которая была запланирована на сегодня в формате видеоконференции, перенесли, по предварительным данным, на 27 января. Причина – поездка Зеленского в Харьков.

Импичмент Трампа

Палата представителей США намерена 25 января передать в Сенат резолюцию об импичменте экс-президента США Дональда Трампа.

Передача пленных боевиками ОРДЛО

Украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что пленных, которых планируют передать украинским властям, боевики на Донбассе направили в Ростов-на-Дону, а дальше доставят в Минск.

Беларусь без чемпионата мира

Из-за политической ситуации в Беларуси Международный союз современного пятиборья решил перенести из Минска чемпионат мира, который должен был пройти в июне 2021 года.