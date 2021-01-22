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Резолюция об импичменте Трампа поступит в Сенат 25 января

По правилам, на следующий день после этого в Сенате должно начаться судебное разбирательство по вопросу об импичменте экс-президента США Дональда Трампа.

Чтобы осудить Трампа, потребуется поддержка как минимум 17 республиканцев в Сенате
Чтобы осудить Трампа, потребуется поддержка как минимум 17 республиканцев в Сенате
Фото: EPA

Палата представителей США передаст резолюцию об импичменте экс-президента США Дональда Трампа в Сенат в понедельник, 25 января. Об этом сообщается на сайте спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Правила Сената требуют, чтобы судебное разбирательство по импичменту началось в 13.00 на следующий день после того, как документы об импичменте были доставлены в верхнюю законодательную палату Конгресса (если это не воскресенье).

Агентство Reuters сообщает, что вчера, 21 января, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл просил Палату представителей отложить разбирательство до середины февраля, чтобы дать Трампу больше времени для подготовки защиты от обвинений, что он спровоцировал вторжение своих сторонников в Капитолий 6 января. 

Макконнелл отметил, что этот импичмент начался с "беспрецедентно быстрого и минимального процесса" в Палате представителей. Он предостерег демократов от недостаточно тщательного процесса в Сенате, который может лишить бывшего президента Трампа его надлежащей правовой процедуры или нанести ущерб Сенату либо президентству как таковому.

Его просьба была отклонена. "Мы с уважением относимся к конституционной власти Сената над судебным процессом и всегда внимательно относимся к справедливости процесса, отмечая, что у бывшего президента было столько же времени на подготовку к суду, сколько у наших менеджеров. Наши менеджеры готовы представить свои доводы 100 присяжным заседателям Сената в ходе судебного процесса", – говорится в заявлении на сайте Пелоси. 

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. Трамп обещал пойти за ними, но сам уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение. Нескольких протестующих уже арестовали.

Палата представителей – нижняя палата Конгресса США – на заседании 13 января проголосовала за импичмент Трампа. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, "подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти".

Теперь вопрос об импичменте должен рассмотреть Сенат США. Чтобы осудить Трампа, потребуется поддержка как минимум 17 республиканцев в Сенате; после этого потребуется отдельное голосование, чтобы запретить ему снова баллотироваться.

Это уже вторая попытка отстранения Трампа от власти. Первый раз процедуру импичмента запустили в сентябре 2019 года. Ее причиной стал скандал, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля. В разговоре с ним Трамп поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента, своего соперника на президентских выборах Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор "посмотрит на ситуацию". В итоге Палата представителей объявила ему импичмент, а Сенат отклонил обе статьи обвинения.

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента, и единственным, которому Палата представителей объявила импичмент дважды. До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.

Теги: импичмент, Сенат США, Дональд Трамп, голосование, Палата представителей, Нэнси Пелоси, Митч Макконнелл, импичмент Трампа
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