Из Минска перенесли еще один чемпионат мира

Решение перенести из Минска запланированный на июнь 2021 года чемпионат мира по современному пятиборью международный союз этого вида спорта связал с нестабильностью в Беларуси.

Международный союз современного пятиборья (UIPM) решил перенести из Минска чемпионат мира, который должен был пройти в июне 2021 года. Об этом 22 января проинформировал сайт организации.

Исполнительный комитет UIPM решил, что турнир не может состояться "из-за нестабильности в принимающей стороне".

При этом организация поблагодарила Белорусскую федерацию современного пятиборья за усилия по подготовке соревнования.

В Международном союзе современного пятиборья рассказали, что сейчас ищут альтернативное место проведения чемпионата мира, он состоится в те же даты, что и планировался в Минске, – с 17-го по 23 июня.

Современное пятиборье включает конкур, фехтование, стрельбу, бег и плавание.