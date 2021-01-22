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СПОРТ

Из Минска перенесли еще один чемпионат мира

Решение перенести из Минска запланированный на июнь 2021 года чемпионат мира по современному пятиборью международный союз этого вида спорта связал с нестабильностью в Беларуси.

Современное пятиборье включает, в частности, стрельбу
Современное пятиборье включает, в частности, стрельбу
Фото: ЕРА

Международный союз современного пятиборья (UIPM) решил перенести из Минска чемпионат мира, который должен был пройти в июне 2021 года. Об этом 22 января проинформировал сайт организации.

Исполнительный комитет UIPM решил, что турнир не может состояться "из-за нестабильности в принимающей стороне".

При этом организация поблагодарила Белорусскую федерацию современного пятиборья за усилия по подготовке соревнования.

В Международном союзе современного пятиборья рассказали, что сейчас ищут альтернативное место проведения чемпионата мира, он состоится в те же даты, что и планировался в Минске, – с 17-го по 23 июня.

Современное пятиборье включает конкур, фехтование, стрельбу, бег и плавание.

18 января Международная федерация хоккея сообщила, что решила не проводить в Минске чемпионат мира по хоккею. Это произошло после того, как компании Skoda, Nivea и Liqui Moly отказались спонсировать турнир, если он пройдет в Беларуси.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционер Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в этом году), а уже после этого провести новые выборы.

Теги: спорт, Беларусь, стрельба, плавание, Минск, чемпионат мира, чемпионат, фехтование, соревнования, современное пятиборье
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