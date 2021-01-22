В Минске у Дома правительства мужчина совершил самоподжог

Мужчина, совершивший самоподжог в центре Минска, находится без сознания, у него ожоги более 50% тела, сообщает минздрав Беларуси.

В центре Минска возле Дома правительства на площади Независимости 35-летний мужчина совершил самоподжог. Об этом 22 января сообщает белорусское издание TUT.BY.

Как сообщили журналистам правоохранители, на месте инцидента работает следственно-оперативная группа. По имеющимся данным, перед поджогом мужчина облил себя какой-то жидкостью.

Очевидцы рассказывают, что пламя с горящего человека сбили охранники при помощи огнетушителей.

Сейчас место происшествия оцеплено.

По данным минздрава Беларуси, пострадавший находится без сознания. При первичном осмотре сотрудники скорой помощи диагностировали у него ожоги более 50% тела. Его отвезли в Республиканский ожоговый центр.

О причинах, побудивших мужчину совершить самоподжог, пока неизвестно. Обстоятельства произошедшего изучает Следственный комитет РБ.

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