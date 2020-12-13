На акциях протеста в Минске задержаны более 300 человек

Правозащитный центр "Весна" 13 декабря сообщил о задержании по меньшей мере 238 человек.

13 декабря в Минске задержаны более 300 протестующих. Об этом заявили в главном управлении министерства внутренних дел, сообщает "РИА Новости" в своем Telegram-канале.

По информации агентства, задержания провели якобы "за участие в несанкционированных акциях и неподчинение милиции".

По информации правозащитного центра "Весна", задержаны 238 человек. Большинство задержаний произошло в Минске, есть задержанные в Бресте, Смолевичах и Боровлянах. Ранее в центре сообщали о более 100 задержанных участниках воскресных акций.

13 декабря жители Минска и других белорусских городов вышли на мирные акции протеста, люди стихийно собирались в колонны. Проходили протестные акции под названием Марш народного обвинения, сообщил "Белсат".

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов. Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 19 ноября договорились активизировать работу над третьим пакетом санкций против Беларуси. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что санкции будут введены против физических и юридических лиц.