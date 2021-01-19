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"Создается прецедент". В Беларуси отреагировали на лишение Минска права принимать чемпионат мира по хоккею

Отказ от проведения в Минске матчей чемпионата мира по хоккею его белорусский оргкомитет связал с политическими амбициями людей, которые не имеют ничего общего со спортом.

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Решение об отмене игр в Минске принято 18 января
Решение об отмене игр в Минске принято 18 января
Фото: ЕРА

Организационный комитет Беларуси по подготовке и проведению в 2021 году в Минске игр чемпионата мира по хоккею с шайбой выразил сожаление в связи с лишением международной федерацией этого вида спорта (IIHF) права Беларуси проводить это соревнование.

Заявление опубликовано 19 января на сайте Совета министров Беларуси.

"Организационный комитет... сожалеет о принятом безосновательном решении IIHF о переносе из Беларуси этого турнира. Таким решением создается прецедент, при котором спортивные соревнования, призванные объединять страны и народы, способствовать установлению мира и согласия в духе олимпийских принципов, могут превращаться в инструмент раздора и давления в угоду интересам политиканов", – говорится в документе.

В оргкомитете подчеркнули, что "Беларусь неукоснительно исполняла все контрактные обязательства по организации турнира" и уже провела "значительную работу в этом направлении".

"Мы по-прежнему верим в главенство объединяющей силы спорта и в то, что международное спортивное сообщество сможет выйти из-под влияния политических и финансовых сил, а хоккейная семья станет еще более крепкой и не будет оглядываться на политические амбиции людей, не имеющих ничего общего со спортом", – заявили представители Беларуси.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен был пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня. Латвия в сентябре 2020 года отказалась принимать чемпионат вместе с Беларусью, объясняя это напряженной политической ситуацией после выборов президента.

В конце прошлой недели компании Skoda, Nivea и Liqui Moly отказались спонсировать турнир, если он пройдет в Беларуси. 18 января Международная федерация хоккея сообщила, что решила не проводить соревнования в Беларуси и рассмотрит возможность проведения соревнования только в Латвии.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционер Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в этом году), а уже после этого провести новые выборы.

Тихановская назвала победой решение перенести из Минска матчи чемпионата мира по хоккею.

Теги: спорт, Беларусь, хоккей, Минск, чемпионат мира, IIHF, соревнования
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