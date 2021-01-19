"Создается прецедент". В Беларуси отреагировали на лишение Минска права принимать чемпионат мира по хоккею

Отказ от проведения в Минске матчей чемпионата мира по хоккею его белорусский оргкомитет связал с политическими амбициями людей, которые не имеют ничего общего со спортом.

Организационный комитет Беларуси по подготовке и проведению в 2021 году в Минске игр чемпионата мира по хоккею с шайбой выразил сожаление в связи с лишением международной федерацией этого вида спорта (IIHF) права Беларуси проводить это соревнование.

Заявление опубликовано 19 января на сайте Совета министров Беларуси.

"Организационный комитет... сожалеет о принятом безосновательном решении IIHF о переносе из Беларуси этого турнира. Таким решением создается прецедент, при котором спортивные соревнования, призванные объединять страны и народы, способствовать установлению мира и согласия в духе олимпийских принципов, могут превращаться в инструмент раздора и давления в угоду интересам политиканов", – говорится в документе.

В оргкомитете подчеркнули, что "Беларусь неукоснительно исполняла все контрактные обязательства по организации турнира" и уже провела "значительную работу в этом направлении".

"Мы по-прежнему верим в главенство объединяющей силы спорта и в то, что международное спортивное сообщество сможет выйти из-под влияния политических и финансовых сил, а хоккейная семья станет еще более крепкой и не будет оглядываться на политические амбиции людей, не имеющих ничего общего со спортом", – заявили представители Беларуси.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен был пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня. Латвия в сентябре 2020 года отказалась принимать чемпионат вместе с Беларусью, объясняя это напряженной политической ситуацией после выборов президента.

В конце прошлой недели компании Skoda, Nivea и Liqui Moly отказались спонсировать турнир, если он пройдет в Беларуси. 18 января Международная федерация хоккея сообщила, что решила не проводить соревнования в Беларуси и рассмотрит возможность проведения соревнования только в Латвии.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционер Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.