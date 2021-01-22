В Беларуси 18-летней митингующей дали два года колонии. Она написала "лошки" на щитах военных

18-летних Софию Милашевич и Тихона Клюкача в Беларуси осудили на два и полтора года лишения свободы за участие в протестных акциях. Милашевич также обвинили в хулиганстве и оскорблении считающего себя президентом Александра Лукашенко.

В Беларуси 18-летнюю Софию Милашевич осудили на два года колонии за участие в оппозиционном митинге и надпись на заградительных щитах военных. Об этом сообщает TUT.BY.

6 сентября Милашевич вместе с другом Тихоном Клюкачем, которому тоже 18 лет, пошли на оппозиционный митинг. Их задержали и обвинили по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).

По версии следствия, подростки узнали из Telegram-канала о проведении акции и приняли в ней активное участие, что повлекло нарушение работы общественного транспорта и организаций. Гособвинитель на суде заявила, что Клюкач и Малашевич двигались по проезжей части, громко хлопали руками, использовали оппозиционную символику, шли в первых рядах колонны и тем самым совершили преступление по ч. 1 ст. 342 УК Беларуси.

Кроме того, Милашевич обвинили в хулиганстве. В материалах дела говорится, что она нанесла "вульгарные надписи" на заградительных щитах, которые принадлежат военным и были выставлены у Дворца независимости в Минске. Гособвинитель подчеркнула, что Милашевич действовала "с исключительным цинизмом, демонстрировала презрение к нравственным ценностям общества".

Telegram-канал "Кулуары KYKY" опубликовал видео, на котором Милашевич делает ту самую надпись. Из видео видно, что она написала слово "лошки" на щите.

Милашевич также предъявили обвинение в оскорблении считающего себя президентом Александра Лукашенко. По версии следствия, в августе она дважды демонстрировала плакат с оскорбительной надписью, содержащей негативную оценку его деятельности, и желала представить Лукашенко "в унизительном положении в глазах общественности".

Ей дали два года колонии, ее парню Клюкачу – полтора года. Перед оглашением приговора Милашевич просила не наказывать ее парня.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.