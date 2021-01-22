В Беларуси 18-летней митингующей дали два года колонии. Она написала "лошки" на щитах военных

В Беларуси 18-летнюю Софию Милашевич осудили на два года колонии за участие в оппозиционном митинге и надпись на заградительных щитах военных. Об этом сообщает TUT.BY.
6 сентября Милашевич вместе с другом Тихоном Клюкачем, которому тоже 18 лет, пошли на оппозиционный митинг. Их задержали и обвинили по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).
По версии следствия, подростки узнали из Telegram-канала о проведении акции и приняли в ней активное участие, что повлекло нарушение работы общественного транспорта и организаций. Гособвинитель на суде заявила, что Клюкач и Малашевич двигались по проезжей части, громко хлопали руками, использовали оппозиционную символику, шли в первых рядах колонны и тем самым совершили преступление по ч. 1 ст. 342 УК Беларуси.
Кроме того, Милашевич обвинили в хулиганстве. В материалах дела говорится, что она нанесла "вульгарные надписи" на заградительных щитах, которые принадлежат военным и были выставлены у Дворца независимости в Минске. Гособвинитель подчеркнула, что Милашевич действовала "с исключительным цинизмом, демонстрировала презрение к нравственным ценностям общества".
Telegram-канал "Кулуары KYKY" опубликовал видео, на котором Милашевич делает ту самую надпись. Из видео видно, что она написала слово "лошки" на щите.
Милашевич также предъявили обвинение в оскорблении считающего себя президентом Александра Лукашенко. По версии следствия, в августе она дважды демонстрировала плакат с оскорбительной надписью, содержащей негативную оценку его деятельности, и желала представить Лукашенко "в унизительном положении в глазах общественности".
Ей дали два года колонии, ее парню Клюкачу – полтора года. Перед оглашением приговора Милашевич просила не наказывать ее парня.
С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.
23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.
Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.
Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в этом году), а уже после этого провести новые выборы.