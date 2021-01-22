В Харьковской области зарегистрировано три частных заведения для пожилых людей, а ГСЧС проверяет 118 – Лазебная

По словам министра социальной политики Украины Марины Лазебной, 10 регионов страны не предоставили информацию о действующих на их территории частных заведениях для людей пожилого возраста.

Лазебная: Выходит, что в 10 регионах Украины нет частных заведений Фото: Міністерство соціальної політики України / Facebook

В Украине данные реестра заведений, где предоставляют социальные услуги людям пожилого возраста, не соответствуют реальной ситуации в стране.

Такое мнение 22 января в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" выразила министр социальной политики Марина Лазебная.

"Реестр... начал работать в 2020 году. Туда вносится информация от коммунальных, государственных и частных заведений. На сегодня в этом реестре 91 коммунальное заведение и 42 частных. Информацию о частных заведениях подают государственные администрации. 14 ОГА и город Киев подали такую информацию, все остальные – нет. То есть выходит, что в 10 регионах Украины нет частных заведений, где предоставляют такие услуги. Я в это лично не верю", – сказала она.

По словам министра, в Харьковской области официально зарегистрировано три частных заведения для пожилых людей.

"Я сегодня связывалась с ГСЧС (Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. – "ГОРДОН") в Харьковской области, и они сообщили, что сегодня они проверяют 118 подобных объектов, среди которых 11 пансионатов, 30 хостелов, 20 домов для людей преклонного возраста. То есть в реестре три, и мы говорим людям: "Пользуйтесь, вот легальные, работающие по законным нормам", – а там происходит нечто другое", – объяснила Лазебная.

После гибели 21 января 15 человек в незаконно работавшем в Харькове пансионате для пожилых людей начались проверки подобных заведений по всей стране.

Пожар произошел в двухэтажном жилом здании. По предварительной информации полиции, в доме находилось примерно 30 человек: 27–28 пожилых людей и четыре человека из обслуживающего персонала. 15 из них погибли, 11 пострадали.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщали, что помещение было переоборудовано под дом престарелых. Глава Нацполиции Игорь Клименко рассказывал, что пансионат работал без соответствующих документов, его устроили в частном доме. У владельца здания, по данным полиции, есть еще одно такое заведение – там обнаружили 24 пожилых человека.

По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Государственное бюро расследований открыло производство о возможной служебной халатности со стороны сотрудников ГСЧС.

Следователи проверяют три версии причин пожара: поджог, неосторожное обращение с огнем в быту и электроприборами, замыкание электросети.

В рамках расследования были задержаны владелец дома, где находился пансионат, арендатор и администратор заведения. Позже правоохранители задержали жену арендатора, которая является директором частного предприятия и фактически руководила домом престарелых.

Сегодня с рабочей поездкой в Харьков прибыл президент Владимир Зеленский. Он посетил место пожара.

В связи с гибелью людей в Харькове в Украине 23 января объявлен траур.