За проживание в сгоревшем в Харькове пансионате родственники пациентов платили от 6 тыс. грн

Люди, живущие по соседству со сгоревшим нелегальным домом престарелых, рассказали журналистам, что видели, "как стариков привозили на дорогих машинах", но не заметили, чтобы на этих же машинах кто-то приезжал навещать пожилых харьковчан.

В результате пожара в нелегальном доме престарелых погибло 15 человек Фото: EPA

Внучка одной из погибших во время пожара в нелегальном доме престарелых "Золотое время" в Харькове рассказала в интервью "Фактам", опубликованном 22 января, что в пансионате находились смертельно больные и доживающие свой век люди.

"Мои родители занимаются бизнесом, у нас большой дом. Но не осуждайте нас. Бабушка была беспомощная. С ней было очень трудно. Сначала сиделок нанимали, но они долго не выдерживали. Потом мы повезли бабушку в государственное учреждение. Но там мрак. Старое неотремонтированное здание, плохо кормят, холодно, почти нет мебели", – рассказала женщина.

По ее словам, родители нашли в интернете объявление о пансионате, куда отправили 89-летнюю бабушку.

"Все выглядело очень пристойно. Обещали пятиразовое диетическое питание, прогулки в экологически чистом районе, медицинские процедуры. Даже бабушке показали. Ей понравилось, и она согласилась на переезд", – отметила внучка погибшей.

Месячная стоимость проживания в "Золотом времени" составляла 6 тыс. грн, но семья платила 8 тыс. грн.

"У нас выходило до 8 тыс. и больше в месяц. Там за все отдельные процедуры надо платить. Бабушка уже не ходила, ее нужно было переворачивать. За это деньги платили отдельно медсестрам", – сказала девушка.

Мария, живущая по соседству со сгоревшим домом престарелых, рассказала, что замечала, "как стариков сюда привозили на дорогих машинах, но как на этих же автомобилях приезжали люди, чтобы проведать пенсионеров, не видела".

21 января в Харькове в двухэтажном жилом здании произошел пожар. По предварительной информации полиции, в доме находилось примерно 30 человек: 27–28 пожилых людей и четыре человека из обслуживающего персонала. 15 из них погибли, 11 пострадали.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщали, что помещение было переоборудовано под дом престарелых. Глава Нацполиции Игорь Клименко рассказывал, что пансионат работал без соответствующих документов, его устроили в частном доме. У владельца здания, по данным полиции, есть еще одно такое заведение – там обнаружили 24 пожилых человека.

По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Государственное бюро расследований открыло производство о возможной служебной халатности со стороны сотрудников ГСЧС.

Следователи проверяют три версии причин пожара: поджог, неосторожное обращение с огнем в быту и электроприборами, замыкание электросети.

В рамках расследования были задержаны владелец дома, где находился пансионат, арендатор и администратор заведения. Позже правоохранители задержали жену арендатора, которая является директором частного предприятия и фактически руководила домом престарелых.

Сегодня с рабочей поездкой в Харьков прибыл Зеленский. Он посетил место пожара.