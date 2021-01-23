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ПРОИСШЕСТВИЯ

Прокурор о пожаре в Харькове: Могли ли три женщины спасти 33 человека, которые фактически не двигаются? Нет

В пансионате "Золотой век", который сгорел 21 января в Харькове, не было ни одного огнетушителя, рассказал прокурор. Он считает, что Вячеслав Кравченко – арендатор здания – понимал, что заведение работает с нарушением норм пожарной безопасности, но не предпринял никаких мер.

Во время пожара погибло 15 человек
Во время пожара погибло 15 человек
Фото: ЕРА

В пансионате "Золотой век", где 21 января в результате пожара погибло 15 человек, не было ни одного огнетушителя. Об этом, ссылаясь на акт спасателей, прокурор заявил на заседании по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения арендатору здания Вячеславу Кириленко, сообщает Общественное.

Прокурор сказал, что Кравченко лично подыскал дом, где обустроили пансионат, и подписал договор об аренде с владельцем.

"Непосредственно Кравченко, на наш взгляд, со своей женой подыскивал лиц пожилого возраста, которые там были размещены. Понимал ли он о том, что допускается нарушение требований пожарной безопасности? Безусловно, понимал. Поскольку мы в своем подозрении в первую очередь приводили общие требования законодательства о пожарной безопасности, которые должен соблюдать каждый гражданин Украины, независимо от вида деятельности или рода занятий", – сказал прокурор.

Обвинение считает, что Кравченко осознавал риск вероятности пожара.

"Понимал ли он, что пожар может произойти? Я думаю, что да, полностью понимал. Но никаких мер с его стороны, со стороны других участников и организаторов пансионата принято не было. На месте происшествия не найдено ни одного огнетушителя! Могли три женщины спасти 33 человека, которые находились там и самостоятельно фактически не могли двигаться, поскольку они нуждались в помощи посторонних лиц? Нет, не могли. Это все прекрасно понимал как наш подозреваемый, так и другие участники этого события", – сказал прокурор.

Защита называла безосновательными аргументы обвинения.

"Есть только акт пожарной команды, которая выезжала, а фактически мы не понимаем, были ли огнетушители, была ли система какая-то соответствующая пожаротушения на данном объекте, какие именно признаки возникновения происхождения возгорания, пожара. Откуда возник пожар? На все вопросы может ответить только пожарная экспертиза, судебно-медицинская экспертиза. Здесь достаточно много следственных действий, экспертиз назначено, большой объем исследований", – сказал адвокат.

Кравченко на этом заседании арестовали на 60 суток. Позже суд взял под стражу и его супругу Ольгу Кравченко.

21 января в Харькове в двухэтажном жилом здании произошел пожар. По информации Министерства внутренних дел, в доме находилось 33 человека, 15 из них погибли, все жертвы находились на втором этаже здания. Были госпитализированы также пять пострадавших в возрасте от 57 до 81 года.

По данным полиции, пансионат работал без соответствующих документов, его устроили в частном доме. У владельца здания, по данным полиции, есть еще одно такое заведение – там обнаружили 24 пожилых человека.

По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ст. 270 Уголовного кодекса Украины. Государственное бюро расследований открыло производство о возможной служебной халатности со стороны сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Следователи проверяют три версии причин пожара: поджог, неосторожное обращение с огнем в быту и электроприборами, замыкание электросети.

В рамках расследования были задержаны четыре человека: владелец дома, который сдал двухэтажное здание под пансионат, арендатор и его жена – директор частного предприятия, а также администратор, который координировал работу пансионата (по данным прокуратуры, официально не был там трудоустроен). Всем четырем задержанным сообщили о подозрении в нарушении правил пожарной безопасности (ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины).

По данным ГСЧС, в Харьковской области проверяют 118 частных объектов для содержания пожилых людей, официально в регионе зарегистрированы только три. Выяснилось, что сгоревший пансионат не только незаконно работал, но и незаконно было подключено к коммунальным сетям.

23 января объявлен в Украине днем траура.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Харьков, пожар, уголовное производство, суд, прокурор, пожар в доме престарелых в Харькове
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