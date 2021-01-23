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ПРОИСШЕСТВИЯ

Пожар в пансионате в Харькове. Суд взял под стражу арендатора здания

45-летнего Вячеслава Кравченко – арендатора здания, в котором во время пожара 21 января погибло 15 человек, – арестовали на 60 дней без возможности внесения залога.

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Кравченко сказал, что готов сотрудничать со следствием
Кравченко сказал, что готов сотрудничать со следствием
Фото: suspilne.media

Киевский районный суд Харькова взял под стражу 45-летнего Вячеслава Кравченко, который, по данным следствия, арендовал здание под пансионат для престарелых. Решение приняла следственный судья Светлана Колесник, заседание транслировал харьковский филиал Общественного

"Материалы уголовного производства, на которые ссылается сторона обвинения в обосновании ходатайства, свидетельствуют о достаточной обоснованности подозрения Кравченко в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства вероятного совершения подозреваемым конкретных действий и доказанности его несомненной причастности к инкриминируемому преступлению, как на то ссылается сторона защиты, требуют проверки и оценки в совокупности с другими доказательствами в ходе дальнейшего досудебного расследования", – сказала Колесник. 

Судья удовлетворила ходатайство прокурора. Кравченко будет под стражей 60 дней, до 31 марта. Возможности внесения залога для него суд не предусматривал. 

Сам Кравченко во время заседания заявил, что готов сотрудничать со следствием, отмечает Общественное. "До сих пор не могу прийти в себя, не совсем в полном объеме понимаю степень своего участия в данном... происшествии", – сказал мужчина. Он сообщил, что был задержан на месте происшествия, куда поехал после того, как ему позвонила жена. 

По словам Кравченко, он по образованию психолог, "помогает людям, попавшим в трудную ситуацию, наркозависимым, консультирует людей". 

"[Пансионатом] занималась моя супруга, я – иногда. Когда она заболела, просила выполнять какие-то поручения, мне приходилось это делать: поехать продукты купить. Такие: организационные... Для жителей пансионата. [...] Скрываться от органов расследования или суда я не собираюсь, уничтожать или искажать любую информацию у меня нет необходимости, я хочу во всем этом сам разобраться. Препятствовать уголовному производству я не собираюсь", – рассказал он. 

21 января в Харькове в двухэтажном жилом здании произошел пожар. По информации Министерства внутренних дел, в доме находилось 33 человека, 15 из них погибли, все жертвы находились на втором этаже здания. Были госпитализированы также пять пострадавших в возрасте от 57 лет до 81 года.

По данным полиции, пансионат работал без соответствующих документов, его устроили в частном доме. У владельца здания, по данным полиции, есть еще одно такое заведение – там обнаружили 24 пожилых человека. 

По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ст. 270 Уголовного кодекса Украины. Государственное бюро расследований открыло производство о возможной служебной халатности со стороны сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Следователи проверяют три версии причин пожара: поджог, неосторожное обращение с огнем в быту и электроприборами, замыкание электросети.

В рамках расследования были задержаны четыре человека: владелец дома, который сдал двухэтажное здание под пансионат, арендатор и его жена – директор частного предприятия, а также администратор, который координировал работу пансионата (по данным прокуратуры, официально не был там трудоустроен). Всем четырем задержанным сообщили о подозрении в нарушении правил пожарной безопасности (ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины).

По данным ГСЧС, в Харьковской области проверяют 118 частных объектов для содержания пожилых людей, официально в регионе зарегистрированы только три. Выяснилось, что сгоревший пансионат не только незаконно работал, но и незаконно было подключено к коммунальным сетям.

23 января объявлен в Украине днем траура.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Харьков, пожар, арест, расследование, уголовное производство, суд, пожар в доме престарелых в Харькове
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