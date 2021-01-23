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Прокуратура показала сгоревший в Харькове пансионат изнутри. Фоторепортаж

Сегодня 00.50
21 января в Харькове произошел пожар в нелегальном заведении для престарелых, погибло 15 человек. Фотографии пострадавших помещений опубликовала 22 января прокуратура Харьковской области. Следователи проверяют три версии причин пожара: поджог, неосторожное обращение с огнем в быту и электроприборами, замыкание электросети. В рамках расследования были задержаны владелец дома, арендатор и его жена, а также администратор заведения. Всем четырем объявили подозрение по уголовной статье о нарушении правил пожарной безопасности.
Теги: Харьков, пожар, прокуратура, жертвы, подозрение, пожар в доме престарелых в Харькове
 

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