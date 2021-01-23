Суд в Харькове арестовал владельца здания, в котором во время пожара погибли 15 человек

67-летнего Славика Акопяна, владельца здания в Харькове, где во время пожара в пансионате для пожилых людей погибли 15 человек, отправили под стражу до 21 марта.

23 января Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения в виде ареста для 67-летнего Славика Акопяна, владельца здания, где во время пожара в нелегальном пансионате для пожилых людей погибли 15 человек. Об этом сообщает харьковский филиал Общественного.

Судья Светлана Колесник решила отправить подозреваемого под арест без альтернативы залога на два месяца, до 21 марта.

На заседании суда Акопян просил отправить его под домашний арест, отмечая, что при такой мере пресечения мог бы собрать деньги и организовать похороны погибших.

Он рассказал, что сдать дом его "просто уговорили", а обеспечить здание средствами пожаротушения должны были арендаторы.

Акопян стал третьим подозреваемым в деле о пожаре со смертельным исходом, которого сегодня суд в Харькове отправил под арест без права на залог. Ранее под стражу отправили арендатора здания Вячеслава Кравченко и его жену Ольгу, которая была директором пансионата.

Сегодня также суд намерен избрать меру пресечения еще для одного фигуранта уголовного производства, открытого по факту пожара со смертельным исходом, – администратора, который координировал работу пансионата и не был, по данным прокуратуры, официально там трудоустроен.

Всех четырех в рамках расследования задержали и сообщили о подозрении.

21 января в Харькове в двухэтажном жилом здании произошел пожар. По информации Министерства внутренних дел, в доме находилось 33 человека, 15 из них погибли, все жертвы были на втором этаже здания. Погибли девять женщин и шесть мужчин, известны их имена и фамилии.

Госпитализировали также пять пострадавших в возрасте от 57 до 81 года.

По данным полиции, пансионат работал без соответствующих документов, его устроили в частном доме. У владельца здания, по данным полиции, есть еще одно такое заведение – там обнаружили 24 пожилых человека.

По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ст. 270 (нарушение требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Государственное бюро расследований открыло производство о возможной служебной халатности со стороны сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Следователи проверяют три версии причин пожара: поджог, неосторожное обращение с огнем в быту и электроприборами, замыкание электросети.

По данным ГСЧС, в Харьковской области проверяют 118 частных объектов для содержания пожилых людей, официально в регионе зарегистрированы только три. Выяснилось, что сгоревший пансионат не только незаконно работал, но и незаконно был подключен к коммунальным сетям.

23 января объявлено в Украине днем траура.